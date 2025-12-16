Afrique: Le Sénégal en alerte avant la CAN - Forfait confirmé et doutes persistants en défense

16 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Djibril DIAO

À moins de six jours du coup d'envoi de la CAN 2025, la tanière des Lions fait face à une série de mauvaises nouvelles.

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a officialisé, ce mardi matin, le forfait d'Ilay Camara. Cette annonce s'ajoute à une incertitude persistante autour de Mamadou Sarr et à la rechute d'Assane Diao, survenue lundi soir lors du match entre Cômo et la Roma. Pape Thiaw doit désormais trancher pour réajuster son effectif.

Ilay Camara, premier forfait confirmé

La FSF a confirmé ce mardi matin le forfait du jeune latéral droit Ilay Camara, blessé le week-end dernier avec son club. Le défenseur d'Anderlecht ne disputera donc pas sa première Coupe d'Afrique des nations. Une absence qui risque de rebattre les cartes dans le secteur défensif, déjà en manque de repères.

Mamadou Sarr, l'attente et l'inquiétude

L'inquiétude demeure autour de Mamadou Sarr, capitaine de Strasbourg. Le défenseur a été remplacé à la mi-temps du match de Ligue 1 face à Lorient en raison d'une blessure à la cheville. Pour l'instant, aucune information officielle n'a été communiquée par le club ni par la fédération. Le staff médical des Lions reste en alerte.

Assane Diao, la rechute qui ravive la tension

Le cas Assane Diao cristallise les débats. Un désaccord existait déjà entre Cesc Fàbregas, son entraîneur à Cômo, et Pape Thiaw. Le technicien espagnol estimait que le jeune attaquant était encore en phase de convalescence, malgré sa convocation en sélection.

Mais contre toute attente, Fàbregas l'a titularisé lundi 15 décembre face à la Roma, lors du dernier match avant le rassemblement. Une décision jugée paradoxale et vivement critiquée par les supporters.

Après seulement 35 minutes de jeu, Diao s'est de nouveau blessé à la cuisse. La FSF attend désormais les résultats de l'IRM pour statuer sur son cas.

Le casse-tête des réservistes

Le forfait d'Ilay Camara oblige Pape Thiaw à repenser sa liste. Il dispose encore de cinq réservistes parmi lesquels le défenseur Moustapha Mbow (Paris FC), qui apparaît comme l'option la plus logique pour remplacer Camara.

Cependant, un rééquilibrage du milieu de terrain est aussi envisagé. Le sélectionneur n'avait retenu que six milieux pour dix attaquants, et Habib Diarra reste diminué par une blessure à l'aine depuis plusieurs semaines.

Certains observateurs plaident pour l'entrée de Mamadou Lamine Camara (RS Berkane) afin de renforcer l'entrejeu. Avec des latéraux polyvalents comme Krépin Diatta et Antoine Mendy, cette option paraît cohérente.

Rien n'oblige toutefois Pape Thiaw à remplacer Ilay Camara : il peut aussi choisir de partir avec 27 joueurs. La décision finale est attendue dans les prochaines heures.

