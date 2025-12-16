Sénégal: Luxembourg - Le PIC IV livre un bilan marquant dans la santé et la formation

Le Sénégal et le Luxembourg ont célébré, vendredi 12 décembre, sept années d'un partenariat stratégique et opérationnel dont les résultats ont profondément marqué les secteurs de la santé et de la formation professionnelle. Cette rencontre a également consacré la clôture du 4e Programme indicatif de coopération bilatérale (PIC IV), mis en oeuvre entre 2018 et 2025, doté de 54,2 milliards de FCFA.

Pour Mme Laure Huberty, ambassadrice du Luxembourg au Sénégal, le PIC IV représente bien plus qu'un cadre financier : « Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est le bilan du PIC4... un programme qui s'est étalé sur sept ans, 9 millions d'euros, concentré sur la santé et la formation professionnelle, avec des interventions dans neuf, voire dix régions. » Elle rappelle que le programme a intégré deux priorités transversales le genre et l'environnement et symbolise « 30 ans de coopération marqués par un partenariat basé sur le respect mutuel, l'apprentissage commun et la transparence ».

L'ambassadrice a également souligné la dynamique humaine et économique générée par cette coopération : échanges universitaires, présence d'entreprises luxembourgeoises, liaisons aériennes régulières, et perspectives élargies dans la finance, la recherche et l'appui au secteur privé. « Nous allons continuer à consolider cette base solide », a-t-elle assuré.

Prenant la parole, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, a salué « une coopération d'un impact considérable pour les communautés ». Il a rappelé que le PIC IV a permis de répondre à des défis majeurs, notamment la gestion des urgences : « La coopération a agi là où le secteur avait le plus de difficultés... à travers le SAMU, déployé dans plusieurs régions du pays. »

Le ministre a également évoqué la rénovation des maternités, l'opérationnalisation de blocs opératoires, la dotation en ambulances médicalisées et le renforcement des capacités du personnel de santé, autant de réalisations qui améliorent la qualité des soins.

Dr Sy a salué « une démarche de co-construction » ayant permis d'obtenir « des résultats très tangibles » et a réaffirmé l'engagement du Sénégal à « pérenniser et renforcer » ce partenariat porteur.

À travers ces avancées, la clôture du PIC IV marque une étape décisive mais non une fin. Les deux gouvernements ont réaffirmé leur volonté d'inscrire cette coopération exemplaire dans une nouvelle phase, tournée vers l'innovation, la formation et l'inclusion, au service du développement durable et du bien-être des populations.