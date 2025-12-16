Les membres des bureaux des trois sociétés coopératives des localités de Mbakhana, Thilène et Gandiaye, dans la région de Saint-Louis, se sont réunis hier, lundi 15 décembre 2025, dans une rencontre B2B («Business to Business») avec les partenaires financiers et institutionnels. Cela s'inscrit dans le cadre du Projet d'Agriculture intelligente face au climat et de chaînes de valeur durables dans le delta du fleuve Sénégal, mis en oeuvre par l'Institut mondial pour la Croissance Verte (GGGI), en collaboration avec la Sénégalaise pour une Agriculture Durable (SENAD). Le but était de les fournir toutes les informations relatives à l'accès aux financements pour développer davantage leurs activités.

Le projet proprement dit vise à développer une solution de guichet unique physique et virtuel qui garantit les petits exploitants agricoles dans les communautés rurales et périurbaines l'accès à des intrants de qualité, des services de mécanisation, des connaissances sur les bonnes pratiques ainsi que des marchés ; mais aussi à contribuer à l'augmentation de la production et de la productivité et à la transformation socio-économique de la population à plus grande échelle. C'est ainsi que deux «Farmers'Hub» ont pu être construits et trois sociétés coopératives ont pu voir le jour. Il s'agit en effet des sociétés coopératives «Suxali Mbakhana, Djéry Thilène» et «Jappo de Gandiaye».

«Cette rencontre rentre dans le cadre du projet de mise en place des Farmers'Hub qui sont des entreprises de prestation de services agricoles à savoir tout ce qui est vente d'intrants, conseils agricoles, petites mécanisations mais aussi la production et la commercialisation de récoltes. Maintenant, il était prévu qu'à un moment donné du projet, d'appuyer ces trois sociétés coopératives bénéficiaires à pouvoir s'entendre avec des institutions de finance pour déjà pouvoir ouvrir leurs comptes bancaires mais aussi épargner de l'argent et peut-être même bénéficier du crédit», a laissé entendre Ousmane Sow, agronome et responsable du programme Service Agricole à la Sénégalaise pour une agriculture durable (SENAD).

Il s'est réjoui que l'atelier se soit très bien passé. A l'en croire, celui-ci est allé même au-delà de leurs objectifs ; l'objectif principal étant de pouvoir permettre aux deux entités, à savoir les bénéficiaires et les institutions financières, de pouvoir communiquer, partager et rentrer en partenariat. «Chaque entité a pu donner des informations claires sur comment elle fonctionne, les activités menées, les perspectives et les besoins même. Les institutions ont donné des précisions sur les conditions d'adhésion, d'épargne, de bénéfice, de crédit», a dit M. Sow.

Il a rappelé la volonté de la SENAD de continuer à accompagner ces sociétés coopératives sur le plan institutionnel avec des formations, mais aussi les aider à pouvoir trouver les bonnes activités qui pourront être beaucoup plus rentables pour leurs entreprises.

Un engagement dont se réjouit le secrétaire général de la société coopérative «And Suxali Mbakhana», Djiby Bâ, qui a pris part à la rencontre. «C'est une journée vraiment riche de partage d'expérience, d'échange et aussi très intéressante. Nous savons maintenant comment fonctionnent les institutions financières et c'est important», a-t-il témoigné.

Pour rappel, lors de leur première campagne, les membres de ces sociétés coopératives ont cultivé de l'arachide en plein champ et aussi de la tomate et du poivron à l'intérieur de la serre. Actuellement, ils se préparent à lancer leur seconde campagne.