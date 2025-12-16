Congo-Brazzaville: Sortie du clip vidéo 'Julienne Entrepreneuriat' de Dimitri M'Foumou-Titi

Après la parution en format papier en octobre dernier du livre "Julienne et le Secret de l'Entrepreneuriat" écrit par Dimitri M'Foumou-Titi, l'histoire racontée dans cet ouvrage est reportée dans un clip vidéo sorti le 13 décembre.

La motivation de l'auteur est de faire de son livre, au-delà de l'histoire qu'il véhicule, la transmission d'une mission. Il explique qu'il l'a écrit pour répondre à une urgence silencieuse, celle qui consiste à préparer les enfants à entreprendre le monde très tôt. C'est un apprentissage qui les mènerait à rêver grand. Et, surtout, visant à leur transmettre une valeur fondamentale : "le Give Back - la réussite qui se partage".

Dimitri M'Foumou-Titi explique également que ce livre est né d'un constat simple, celui que chaque jeune porte en lui un potentiel entrepreneurial immense. Mais, constate-t-il, encore faut-il qu'il rencontre la bonne histoire, le bon guide, le bon élan.

Ainsi, avec "Julienne et le Secret de l'Entrepreneuriat", il espère lancer le premier mouvement francophone d'initiation entrepreneuriale pour les 10-17 ans, constituer un réseau, une pédagogie et un statut, les "Alumni Julienne", une génération qui réussit ensemble, susceptible de transmettre ensemble. « Dans chaque jeune sommeille un entrepreneur. Il suffit parfois d'une rencontre pour révéler ce potentiel.

Ceux qui allument une étincelle chez les jeunes changent le monde sans faire de bruit », écrit-il, les parents, enseignants, entrepreneurs, éducateurs étant, d'après son qualificatif, les gardiens des destinées. En cette période de fêtes de fin d'année et du Nouvel An, la prédominance est d'offrir des cadeaux : ce livre, en appui du clip vidéo dédié, peut en constituer une bonne idée.

Julienne et le Secret de l'Entreprenariat

https://www.youtube.com/watch?v=SL5qFYD45ow