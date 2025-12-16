Congo-Brazzaville: Santé publique - Le PNLS doté d'un nouveau siège moderne

Le gouvernement a officiellement réceptionné, le 15 décembre, à Brazzaville le nouveau siège du Programme national de lutte contre le sida (PNLS), réhabilité par le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), grâce au financement du Fonds mondial.

Situés dans le 3e arrondissement de Brazzaville, Poto-Poto, les nouveaux locaux du PNLS occupent une superficie de 10 000 m2, s'étalant sur 400 m2 avec 23 pièces incluant bureaux, salles de réunions, salles d'archivage et de reprographie ainsi que l'ensemble des commodités requises. Présentant les caractéristiques de la structure, la représentante résidente du Pnud au Congo, Adama-Dian Barry, a rappelé, en sa qualité de maître d'ouvrage, que cet édifice a été réhabilité en respect des normes environnementales, en intégrant des solutions durables qui économisent les ressources, améliorent le confort des occupants.

En effet, exécutés en cinq mois, ces travaux avaient été lancés au même moment que ceux des vingt entrepôts de districts réhabilités ou en cours de réalisation, pour faciliter l'accès aux médicaments dans les quinze départements du pays. Le coût global de l'ensemble des travaux (siège PNLS et entrepôts) s'élève à 384 416 000 FCFA, soit 586 000 euros.

« Aujourd'hui ensemble avec notre partenaire du Fonds mondial, et tous les autres, nous sommes heureux de noter que le PNLS dispose d'un édifice de cette qualité, et nous formulons le voeu que ce lieu sera un phare d'espoir, offrant prévention, dépistage et traitement, et renforçant notre capacité à prendre soin de nos frères et soeurs affectés », s'est réjouie Adama-Dian Barry.

Elle s'est également félicitée de la collaboration exemplaire existant entre les équipes du ministère de la Santé et de la Population et les partenaires ayant favorisé la production des résultats encourageants entre 2024 et 2025. A titre d'exemple, elle a cité la mise sous traitement antirétroviral de plus de 48 000 malades dont 3000 enfants ; les interventions de prévention visant à adopter des attitudes afin d'éviter la contamination au VIH qui ont touché près de 172 000 personnes, ainsi que le dépistage de plus de 143 744 femmes enceintes dans le cadre de la prévention mère enfant. A cela, s'ajoute la mise à disposition de données stratégiques au travers des études d'envergure nationale.

Renforcer la collaboration

« Ces recherches essentielles, via des indicateurs précis, alimentent les stratégies pour mettre fin à l'épidémie d'ici 2030, en se concentrant sur les populations-clés et les contextes locaux pour une riposte efficace. A compter de 2026, sous le pilotage du ministère de la Santé, nous sommes très heureux de poursuivre ces avancées avec nos partenaires du Fonds mondial, et beaucoup d'autres, visant à relever les défis persistants dans le cadre de la riposte au VIH-sida (nouvelles infections, prise en charge pédiatrique) et accélérer l'accès au traitement des personnes vivant avec le VIH à travers une large panoplie de services publics qui seront renforcés », a annoncé Adama-Dian Barry.

La coordonnatrice du PNLS et les infections transmissibles sexuelles, le Dr Cécile Laure Mapapa Miakassissa, a rappelé que la réception de ce nouveau bâtiment marque une étape majeure dans la consolidation de la riposte nationale au VIH en République du Congo. Elle traduit également, a-t-elle souligné, de manière concrète la volonté du gouvernement de doter le PNLS d'un cadre institutionnel à la hauteur de ses missions stratégiques et des défis sanitaires auxquels le pays demeure confronté. « Que ce siège soit le symbole d'un partenariat solide, exemplaire entre l'État congolais, le Fonds mondial, les partenaires techniques et financiers et l'ensemble des acteurs de la riposte nationale », a-t-elle souhaité.

Réceptionnant le nouvel édifice, le ministre de la Santé et de la Population, Jean Rosaire Ibara, a déclaré que la réhabilitation de ces locaux s'inscrit dans la vision d'un État efficace, capable de répondre aux attentes légitimes des populations, notamment en matière de santé qui constitue plutôt un investissement et non une charge.

« Les locaux que nous réceptionnons aujourd'hui représentent un outil stratégique au service de la coordination, de la planification, du suivi et d'évaluation des interventions de lutte contre le VIH/Sida. Ils offriront au programme national un environnement de travail propice à la performance, à l'innovation et à la redevabilité », a-t-il indiqué, exhortant les bénéficiaires à une gestion rigoureuse, à une utilisation optimale des infrastructures mises à la disposition et des résultats mesurables de la lutte contre le VIH-sida.