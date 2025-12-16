Congo-Brazzaville: Transport - Le budget 2026 de l'Anac estimé à plus de 9 milliards francs CFA

Le directeur de cabinet du ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Ferdinand Sosthène Likouka, a présidé le 12 décembre à Brazzaville le comité de direction de l'Agence nationale de l'aviation civile (Anac), qui a adopté son budget 2026 à 9, 244 milliards francs CFA.

Les membres du comité ont approuvé le procès-verbal du comité de direction précédent; le rapport de la session ordinaire du 2 décembre 2024 ; le projet du rapport d'activité exercice 2024-clos et le budget exercice 2026, arrêté en recettes à 9,244,260,500 francs CFA et en dépenses à 9,237,336,000 francs CFA avec amendement.

A l'issue des échanges, les participants représentés par Sylvie Kombo ont soumis à leur hiérarchie plusieurs recommandations, entre autres la régularisation de la situation administrative des agents ayant totalisé trois contrats à durée indéterminée ; la réabsorption des questions de déficit du personnel technique, de la météorologie et des agents des services de la circulation aérienne dans les aérodromes ainsi que le réexamen au prochain conseil d'administration des recommandations non exécutées à 100%.

Enfin, à la suite de l'adoption du décret n°2025-369 du 3 novembre 2025 fixant l'organisation, les attributions et la composition des organes de gestion et de tutelle des entreprises et des établissements publics, l'Anac devra désormais être administrée par un conseil d'administration et gérée par une direction générale. « Nous devons, au cours de cette réunion, assurer une transition harmonieuse, rigoureuse et exemplaire vers le nouveau cadre institutionnel ainsi prescrit. Il nous faut doter l'Agence nationale de l'aviation civile des outils de gestion indispensables à son fonctionnement et à la conduite efficace de ses missions statutaires. Il s'agit là de l'objet principal de cette session », a indiqué Ferdinand Sosthène Likouka.