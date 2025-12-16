Ile Maurice: Divulgation de documents et renvoi au 15 janvier

Le procès intenté à Navin Ramgoolam dans l'affaire dite des coffres-forts a été appelé ce mardi 16 décembre devant la Financial Crimes Division de la cour intermédiaire.

À l'audience, l'assistant Directeur des poursuites publiques (ADPP), Me Nataraj Muneesamy, assisté du Chief Inspector Sewoogoolam, a indiqué que, à la suite du ruling rendu par la cour, le bureau du DPP avait procédé aux démarches nécessaires pour se conformer aux demandes de divulgation. Il a notamment fait état de la communication d'un rapport d'un inspecteur de police, ainsi que de documents relatifs à l'entraide judiciaire internationale et à l'assistance légale, incluant des pièces liées aux procédures de mutual legal assistance. L'ensemble des documents a été remis à la défense ce matin.

Prenant la parole pour la défense, le Senior Counsel Robin Ramburn a confirmé la réception des documents, tout en soulignant qu'il n'était pas encore en mesure de présenter la motion annoncée. Il a expliqué qu'un temps d'examen était nécessaire afin de déterminer si la divulgation est complète, laissant entendre qu'une motion pour abus de procédure pourrait être envisagée le cas échéant.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'affaire a été renvoyée au 15 janvier 2026 à 10 heures.