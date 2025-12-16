Ile Maurice: Un fils arrêté pour vol chez sa mère

Une habitante de La Lucie-Roy, à Bel-Air, âgée de 60 ans, a signalé à la police de Rivière-Sèche la disparition de plusieurs objets lui appartenant, constatée le dimanche 14 décembre.

Selon les renseignements recueillis, les faits se seraient produits entre le lundi 8 décembre, aux alentours de 14 heures et le dimanche 14 décembre, vers 6 heures. La plaignante a indiqué que des effets personnels avaient été dérobés de son armoire. Les objets volés comprennent notamment un fer à repasser ainsi que cinq serviettes. Les policiers n'ont relevé aucun signe d'effraction lors de leurs constatations. La maison n'étant pas équipée de caméras de surveillance, les soupçons de la sexagénaire se sont rapidement portés sur son fils, âgé de 23 ans, qui réside à la même adresse. Elle a indiqué aux enquêteurs que ce dernier était connu pour des problèmes de toxicomanie.

Le même jour, des éléments de la Criminal Investigation Division (CID) de Rivière-Sèche ont procédé à l'interpellation du jeune homme pour les besoins de l'enquête. Lors de son interrogatoire au poste de police, celui-ci est passé aux aveux, reconnaissant avoir volé les objets au domicile familial, au préjudice de sa mère.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le fer à repasser a été retrouvé et saisi comme pièce à conviction. À l'issue de l'enquête préliminaire, le suspect a été placé en détention au poste de police de Rivière-Sèche, sur ordre du surintendant de police adjoint, en attendant les suites judiciaires.