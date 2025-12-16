Ile Maurice: Le bénéfice qui rassure trop vite

16 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Nad Sivaramen

Vingt-deux millions d'euros de bénéfices. Le chiffre est net, présentable, rassurant. Il arrive à point nommé dans un pays où Air Mauritius demeure plus qu'une compagnie aérienne : un symbole national, une cicatrice politique, une ligne rouge budgétaire.

Mais à y regarder de près, ce bénéfice semestriel tient moins du redressement que du répit. Et les répits, surtout quand ils sont conjoncturels, sont souvent trompeurs.

Car derrière le chiffre, il y a la mécanique. Et la mécanique raconte une autre histoire. Ce résultat positif ne découle ni d'une reconquête commerciale, ni d'une amélioration sensible de la productivité, ni d'un redéploiement stratégique du réseau. Il est avant tout le produit d'une variable externe : la baisse du carburant. Près de 24 millions d'euros d'économies, offertes par le marché mondial de l'énergie, sans effort structurel particulier de la compagnie. Sans cet allègement, le bilan aurait été nettement moins flatteur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les indicateurs opérationnels confirment ce malaise. Moins d'heures de vol, moins de passagers, un taux de remplissage en recul. Les revenus baissent, aussi bien sur le segment passagers que sur les activités annexes. Air Mauritius vole moins, transporte moins, encaisse moins - tout en affichant un bénéfice. Voilà le paradoxe. Voilà aussi le piège : confondre un soulagement comptable avec une guérison durable.

Le cargo, souvent relégué au second plan, illustre crûment ce décrochage. Alors que le fret aérien mondial a été l'un des moteurs les plus solides de la reprise post-Covid, Air Mauritius enregistre une chute de 17 % de ses revenus cargo. Ce recul survient au moment même où le commerce électronique, la recomposition des chaînes logistiques et les tensions géopolitiques soutiennent la demande mondiale. Là où d'autres compagnies ont fait du cargo un amortisseur stratégique, Air Mauritius semble avoir laissé filer une opportunité clé.

Le contraste avec le contexte international est saisissant. Le transport aérien mondial bat des records : plus de cinq milliards de passagers attendus en 2025, près de 40 milliards de dollars de bénéfices cumulés. Le secteur a non seulement absorbé le choc du Covid, mais il en est ressorti plus robuste qu'anticipé. Dans ce ciel dégagé, la compagnie mauricienne avance à vitesse réduite, comme si la piste était longue, mais l'élan insuffisant.

Dès lors, la vraie question n'est pas celle du bénéfice, mais de son usage. S'il sert à se rassurer, il est dangereux. S'il permet de différer les décisions difficiles, il est inutile. Air Mauritius reste confrontée aux mêmes défis : flotte à optimiser, réseau à rentabiliser, compétitivité à restaurer, gouvernance à clarifier. Et le temps, lui, ne joue jamais en faveur des compagnies immobiles.

Restructurée avec l'appui massif de l'État, Air Mauritius doit désormais autre chose qu'un simple chiffre positif. Le contribuable a payé pour éviter le crash, pas pour financer une illusion de redressement.

Un bénéfice conjoncturel est une bonne nouvelle. Croire qu'il suffit serait une erreur. Ce dont Air Mauritius a besoin, ce n'est pas d'un chiffre rassurant, mais d'un cap clair. Et, enfin, d'un vrai décollage.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.