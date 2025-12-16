Ile Maurice: Suhail Lidialam - «La sécurité n'est pas négociable, même en période festive»

interview

À l'approche des fêtes de fin d'année, la population se prépare à célébrer dans la joie et la convivialité. Comme chaque année, la police renforce ses dispositifs pour assurer la sécurité de tous.

L'assistant surintendant de police (ASP) Suhail Lidialam, porte-parole de la police, nous éclaire sur les mesures mises en place afin de protéger le public, prévenir les infractions et garantir la fluidité des déplacements à travers le pays.

Quelles sont les principales mesures de sécurité mises en place pour la période des fêtes cette année ?

Comme chaque année, un dispositif de sécurité renforcé est mis en place durant toute la période des fêtes. Il vise à assurer la protection du public, prévenir les actes de délinquance et garantir la fluidité des déplacements. Il combine une présence accrue sur le terrain, une surveillance renforcée dans les lieux à forte affluence et une coordination étroite entre les différentes unités.

Y aura-t-il un renforcement des patrouilles dans les zones commerciales, touristiques et résidentielles ?

Oui. Les patrouilles, à pied, à vélo et en véhicule, seront renforcées dans les zones où la fréquentation augmente en fin d'année : centres-villes, centres commerciaux, gares, routes côtières et quartiers résidentiels. L'objectif est dissuasif autant que préventif.

Quels dispositifs spécifiques sont prévus pour les grands rassemblements publics ?

Les grands rassemblements seront couverts par un dispositif de policing adapté. L'objectif est de faciliter le flux des véhicules, prévenir les vols et intervenir rapidement si nécessaire. Des agents en uniforme comme en tenue civile seront mobilisés pour garantir la sécurité.

Quels conseils la police souhaitet-elle donner pour éviter les vols et escroqueries ?Il faut:

· Garder les sacs bien fermés et surveiller les objets de valeur dans les foules ;

· Sécuriser les domiciles avant chaque sortie ;

· Faire preuve de prudence lors des achats en ligne ;

· Planifier les déplacements (des applications permettent de connaître le trafic en temps réel) ;

· Ne pas prendre le volant et/ou s'aventurer en mer après consommation d'alcool.

Les opérations de contrôle serontelles intensifiées ?

Oui, elles se feront de manière régulière dans divers endroits du pays, impliquant différentes unités de police. L'objectif principal est d'agir contre l'alcool et la drogue au volant.

Quelles opérations routières sont prévues contre l'alcool au volant et la vitesse excessive ?

Des opérations de contrôle de l'alcoolémie, de dépistage des stupéfiants et de vérification de la vitesse seront organisées tout au long de la période, particulièrement aux abords des zones festives et sur les axes les plus fréquentés.

Y aura-t-il davantage de barrages routiers pendant les fêtes ?

Oui. Des points de contrôle supplémentaires seront mis en place de manière aléatoire jusqu'au Nouvel An.

Quels messages de prévention routière sont adressés au public

· Ne jamais conduire après avoir consommé de l'alcool ou des stupéfiants ;

· Désigner un conducteur sobre ou utiliser les transports publics ;

· Respecter les limitations de vitesse ;

· Rester vigilant aux piétons et cyclistes, nombreux en cette période ;

· Être responsable par rapport aux stationnements.

Quels conseils pour la sécurité des enfants dans les lieux publics ?

· Toujours garder un contact visuel ;

· Leur apprendre à repérer un policier ou un agent de sécurité en cas de besoin ;

· Éviter de les laisser seuls dans les files d'attente ou les foules ;

· Noter un numéro de téléphone dans une poche, en cas d'urgence.

La police travaille-t-elle avec d'autres institutions pour la sécurité durant les fêtes ?

Absolument. La police collabore étroitement avec les autorités locales, les services de secours, les représentants du service des transports publics, les organisateurs d'événements et les services de sécurité privés. Cette coordination permet de garantir une réponse cohérente et efficace.

Une cellule de commandement opérationnel sera-t-elle activée ?

Oui. Une coordination opérationnelle sera assurée tout au long des fêtes afin de suivre l'évolution de la situation en temps réel, d'ajuster les dispositifs et de garantir la réactivité des forces engagées. Elle se fera depuis le centre de commandement principal de la police.

Quelles sont les heures à risque pour circuler ?

Les périodes de forte affluence se situent généralement en fin de journée et le week-end dans les zones commerciales. Il est conseillé de prendre des précautions, mais la police sera présente pour veiller à la sécurité du public.

Quels numéros d'urgence le public doit-il utiliser ?

Le 999 pour toute urgence immédiate ou le 148 pour signaler anonymement un incident.