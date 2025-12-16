Congo-Brazzaville: Vie des partis - 1500 nouveaux adhérents au PCT à Mouyondzi

Le nombre de militants du Parti congolais du travail (PCT) à Mouyondzi, dans le département de la Bouenza, a augmenté avec l'adhésion de1500 nouveaux membres qui ont nouvellement intégré les rangs de ce parti politique lors d'une cérémonie du port d'insignes et de symboles sous la houlette de la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, membre du bureau politique et marraine de l'évènement.

Pour l'ensemble de nouveaux adhérents au PCT à Mouyondzi, c'est un rêve qui vient de se réaliser de servir ce parti qui, à l'orée de son Congrès et de la présidentielle en mars prochain, est engagé dans une dynamique de redynamisation de ces organes de base.

« Nous nous étions fixé l'objectif de totaliser 10 000 adhérents d'ici le Congrès. L'objectif est déjà atteint parce que nous avons une liste d'attente de plus de 600 nouveaux membres qui se sont inscrits aujourd'hui. En continuant la campagne, d'ici la fin de l'année, nous allons atteindre ce chiffre », a indiqué la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, en présence de ses collègues du parti et près de trois mille personnes ayant pris d'assaut le jardin public de la localité où s'est tenu l'évènement.

Selon elle, Mouyondzi est un bastion du PCT avec plus de 6000 membres actifs, 1500 nouveaux adhérents, des "Mbongui-PCT" installés par les militants dans chacun des 61 villages du district. En plus de cela, le comité PCT Mouyondzi compte 86 sections.

Par la même occasion, un appel a été lancé pour que le président Denis Sassou N'Guesso fasse acte de candidature à la présidentielle de mars 2026. « A Mouyondzi, c'est d'abord le PCT qui fera élire le président de la République », a déclaré Jacqueline Lydia Mikolo.