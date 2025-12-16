Congo-Brazzaville: Assainissement urbain - Des engins et équipements pour la mairie de Pointe-Noire

Le chargé d'Affaires a.i de l'ambassade du Japon, Maekawa Hidenobu, a officiellement remis, le 12 décembre au nom de son gouvernement, un don d'engins et équipements à la mairie de Pointe-Noire, en présence du ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé.

Composé, entre autres, de chargeurs, de niveleuses Komatsu et des compacteurs de marque Sakaï, ce don a pour but d'améliorer l'accès aux services sociaux de base grâce au renforcement et à l'assainissement du réseau routier de la ville de Pointe-Noire. Il témoigne de l'engagement de la politique japonaise du développement de l'Afrique, dans le cadre du processus de la TICAD.

Remettant les équipements à la partie congolaise, le conseiller, chef de missions adjoint de l'ambassade du Japon, Maekawa Hidenobu, a rappelé que ce don s'inscrit dans le cadre de la coopération économique japonaise visant à promouvoir le développement économique et social de la République du Congo. « Cette donation découle de la signature du 17 novembre 2022, de l'échange des notes entre nos pays pour un montant d'environ 180 millions de yens, soit plus de 80 millions de FCFA dans l'optique de fournir des équipements et matériels pour la maintenance des voiries dans la ville de Pointe-Noire. Ce projet vise aussi à améliorer l'accès aux services sociaux de base grâce au renforcement et à l'assainissement du réseau routier », a-t-il souligné.

Saluant les efforts déployés par la partie congolaise pour l'aboutissement de ce projet, le représentant de l'ambassadeur du Japon est revenu sur l'importance de l'assainissement et de l'entretien routier. « Comme nous le savons tous, les infrastructures routières sont indispensables dans une nation, car elles facilitent les échanges, l'accès aux services essentiels et la mobilité des personnes. Des routes bien entretenues réduisent les coûts du transport... », a rappelé le Japonais.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La présidente du Conseil départemental et municipal, maire de Pointe-Noire, Evelyne Tchitchelle, s'est réjouie du fruit de l'accord de coopération technique signé le 17 novembre 2022 à Brazzaville par le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé et l'ambassadeur du Japon au Congo, à travers la promotion professionnelle des études de projets de développement et de fourniture des équipements stratégiques. Elle a également encouragé les efforts du ministre en charge de l'Assainissement urbain. « Pour la population et la ville de Pointe-Noire, nous vous traduisons notre profonde gratitude pour tous les efforts que vous avez déployés dans cette procédure d'acquisition afin que la municipalité de Pointe-Noire dispose de ce matériel technique lourd qui garantira l'efficience de nos travaux routiers et urbains à l'effet de doter à nos usagers des meilleures conditions de circulation », a-t-elle déclaré.

La réception de ces équipements intervient quelques mois après la visite en juin dernier du ministre Juste Désiré Mondelé au Japon où il a négocié et conclu un partenariat avec les entreprises Komatsu et Sakai Industry, via la coopération internationale Japanese International Coopération System.

Réceptionnant le don, le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier a exhorté les utilisateurs, notamment le service technique municipal, à en faire bon usage. « Vous avez là un kit de matériel qui peut vous permettre de faire des enrobés, l'entretien des routes et des voiries urbaines. Il est de votre devoir d'accompagner le travail d'amélioration des voiries urbaines de la ville océane », a invité le ministre.

Selon lui, l'assainissement ne concerne pas seulement le ramassage des ordures, mais aussi la qualité des voiries ainsi que le confort que cela rapporte à la population. Pour ce faire, la ville maritime étant le hub d'entrée avec le port en eau profonde qui fait du Congo véritablement un pays de transit a besoin, a-t-il insisté, des corridors bien aménagés reliant Pointe-Noire au Cameroun, à l'Angola et au Gabon.

« Il est important que ces équipements ne soient pas un matériel de décoration, de location ou de sous-location, mais un matériel qui va permettre à ce qu'à certaines heures les artères entières soient fermées pour permettre l'amélioration de nos voiries urbaines », a-t-il insisté, précisant que l'atteinte de cet objectif demande et recommande une symbiose, une synergie, une conjugaison d'efforts et surtout un patriotisme avéré.