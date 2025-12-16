Togo: Décès de Zarifou Ayeva, ancien ministre et figure de la vie politique togolaise

16 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Zarifou Ayeva, ancien ministre et acteur majeur de la vie politique, s'est éteint à l'âge de 83 ans, a annoncé sa famille mardi.

Figure emblématique de l'histoire politique contemporaine du pays, Zarifou Ayeva a profondément marqué la scène nationale, notamment durant la période d'ouverture démocratique. Homme de dialogue, il a pris part à de nombreuses négociations entre le pouvoir et l'opposition, contribuant, par son sens de l'écoute et de la concertation, à la recherche de solutions consensuelles dans des moments souvent sensibles de la vie nationale.

Originaire de Sokodé, dans la région Centrale, il a occupé plusieurs fonctions ministérielles sous la deuxième République. Il fut successivement ministre du Commerce, de l'Industrie et des Transports en 1975, puis ministre de l'Information en 1978. Son engagement politique s'est également exprimé à travers le Parti démocratique du renouveau (PDR), qu'il a dirigé pendant plusieurs années.

En 1991, il a présidé la Commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité du Haut Conseil de la République (HCR), organe de transition issu de la Conférence nationale souveraine. Candidat à l'élection présidentielle de 1998, Zarifou Ayeva s'est imposé comme l'un des principaux visages de l'opposition togolaise dans les années 1990 et 2000.

En juin 2005, il effectue son retour au gouvernement en qualité de ministre des Affaires étrangères dans le premier gouvernement dirigé par Edem Kodjo sous la présidence de Faure Gnassingbé.

Reconnu pour sa diplomatie discrète et son esprit rassembleur, Zarifou Ayeva a oeuvré, tout au long de son parcours, pour la stabilité du pays, la cohésion sociale et le dialogue politique. Avec le PDR, il a privilégié une approche fondée sur la négociation et le compromis, convaincu que la paix demeure la condition première du développement.

