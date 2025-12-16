Madagascar: Basketball 3X3/Coupe du monde 2026 - Les Ankoay portent l'Afrique à Varsovie

La Coupe du monde de basketball 3x3 2026 se déroule du 1er au 7 juillet à Varsovie, en Pologne. Champions d'Afrique le 7 décembre dernier à Antananarivo, les Ankoay seniors, hommes et dames, auront l'honneur de défendre les couleurs de l'Afrique lors de ce grand rendez-vous mondial. Forts d'un doublé continental retentissant en 2024 et 2025, les Malgaches confirment leur statut de référence africaine du 3x3.

Madagascar sera à l'honneur de la dixième édition d'un tournoi mondial en pleine expansion qu'est la Coupe du monde. L'événement marque le retour de la compétition sur le continent européen, un an après l'édition organisée à Oulan-Bator, en Mongolie. Pour la première fois de son histoire, la Pologne accueillera ce rendez-vous mondial, au cœur de sa capitale, à proximité de l'emblématique Palais de la culture et des sciences.

Chez les dames, la Coupe du monde 2026 représentera une deuxième participation consécutive pour la bande à Christiane Jaofera, élue MVP de l'Africa Cup à domicile. Cette participation est le signe d'une progression constante. Les hommes, eux, disputeront leur troisième Mondial, avec l'ambition assumée de dépasser leurs précédentes performances.

L'aide de l'État sollicitée

Pour Solofohery Angelot Razafiarivony, le directeur technique national de la Fédération malagasy de basketball, l'objectif est clair : « Faire mieux qu'à la Coupe du monde 2025 en Mongolie».

Le tournoi réunira quarante des meilleures sélections nationales masculines et féminines. La Serbie, véritable géant du 3x3 mondial, reste la nation la plus titrée avec six sacres chez les hommes. Les États-Unis dominent le palmarès féminin avec trois titres, tandis que le Qatar, l'Espagne et les États-Unis comptent chacun un trophée mondial chez les hommes.

Champions du monde en titre, l'Espagne (hommes) et les Pays-Bas (dames) serontégalement au rendez-vous. Pour la FIBA, le choix de Varsovie s'imposait naturellement. Son secrétaire général, Andreas Zagklis, souligne « l'énorme engagement de la Pologne dans le basket 3x3» et son expérience reconnue dans l'organisation de grands événements sportifs, après notamment l'accueil de la Coupe du monde U23 en 2023 à Lublin.

Si la Fédération malgache de basketball (FMBB) n'a pas encore officialisé le programme de préparation, la continuité semble privilégiée. Comme lors des précédentes campagnes, des stages à l'étranger, l'an dernier en Tunisie ou en Serbie, ainsi que la participation à des tournois challengers, Champions Cup, figurent parmi les options envisagées. Dans cette perspective, le soutien de l'État demeure un levier essentiel dans la préparation à l'extérieur des deux Ankoay.