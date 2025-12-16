Afrique: Omnisports - Une mission difficile attend les nationaux

La petite délégation malgache est prête à défendre ses couleurs aux Jeux africains de la jeunesse à Luanda, Angola.

Les Malgaches, bien arrivés et installés à Luanda, sont au nombre de trois athlètes, ce qui constitue déjà un handicap dès le départ pour rivaliser avec les athlètes des autres pays africains. Sandaniaina Rakotomalala en judo, accompagné de son entraîneur Jean-Jacques Rakotomalala, ainsi que Tendry Tsiky Rakotonoely et Onjatiana Herman en haltérophilie, sous la direction de l'entraîneur Eric Andriatsitohaina, doivent batailler dur s'ils veulent briller en Angola.

La délégation est conduite sur place par le chef de délégation, Elinjara Luc Ramanandraivonona. La réunion technique, tenue lundi en fin d'après-midi, a permis de finaliser les préparatifs avant l'entrée en lice des athlètes, prévue ce mardi.

« Les athlètes sont au mieux de leur forme et ils sont impatients de commencer », a indiqué Elinjara, confiant dans les chances de ses jeunes représentants. Madagascar compte sur cette participation pour briller et gagner en expérience sur la scène continentale.

Ces jeux africains de la jeunesse sont qualificatifs pour les Jeux olympiques de la jeunesse, prévus à Dakar, au Sénégal, l'an prochain.