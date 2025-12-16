Madagascar: Taekwondo/France - Jessica Randriam sacrée championne régionale

La fille suit les traces de son père. La jeune taekwondoïste Jessica Randriamiandrisoa, fille de l'expatrié de Nantes Nicolas de Gonzague Randriamiandrisoa, réalise un exploit et décroche le titre de championne régionale des Pays de la Loire dimanche. Son père, Nicolas Ragonz, est multiple champion de Madagascar et de France en combat « kyorugi » et poomsae.

Malgré une blessure au genou, Jessica a surmonté cette épreuve et a tenu à disputer le championnat régional. Grâce à sa force mentale, elle a décroché la médaille d'or en combat dans la catégorie des -57 kg, synonyme de qualification aux championnats de France à Paris, les 21 et 22 février 2026.

Le club de Ragonz, Randriam Taekwondo Basse-Goulaine, a engrangé ce week-end six médailles, dont deux en or, une en argent et trois en bronze. Jessica va encore disputer le championnat régional de poomsae début février, qualificatif pour le championnat national.

Nicolas Ragonz se dit fier de sa fille, qui aura bientôt 18 ans : « Je suis content car la relève est enfin là. Elle est en classe de terminale et elle se débrouille bien. Elle arrive à bien gérer son emploi du temps. »