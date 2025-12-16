Madagascar: Taekwondo/France - Jessica Randriam sacrée championne régionale

16 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

La fille suit les traces de son père. La jeune taekwondoïste Jessica Randriamiandrisoa, fille de l'expatrié de Nantes Nicolas de Gonzague Randriamiandrisoa, réalise un exploit et décroche le titre de championne régionale des Pays de la Loire dimanche. Son père, Nicolas Ragonz, est multiple champion de Madagascar et de France en combat « kyorugi » et poomsae.

Malgré une blessure au genou, Jessica a surmonté cette épreuve et a tenu à disputer le championnat régional. Grâce à sa force mentale, elle a décroché la médaille d'or en combat dans la catégorie des -57 kg, synonyme de qualification aux championnats de France à Paris, les 21 et 22 février 2026.

Le club de Ragonz, Randriam Taekwondo Basse-Goulaine, a engrangé ce week-end six médailles, dont deux en or, une en argent et trois en bronze. Jessica va encore disputer le championnat régional de poomsae début février, qualificatif pour le championnat national.

Nicolas Ragonz se dit fier de sa fille, qui aura bientôt 18 ans : « Je suis content car la relève est enfin là. Elle est en classe de terminale et elle se débrouille bien. Elle arrive à bien gérer son emploi du temps. »

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.