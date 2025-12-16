Madagascar: Concert classique - Le pays Orchestra clôture l'année en beauté à l'IFM

Le 16 décembre à13 h, dans le cadre du 164e concert classique de midi, Madagascar Orchestra offrira la dernière prestation de l'année, une heure de musique classique accessible à tous.

La scène de l'Institut Français de Madagascar s'apprête à vibrer au son de la musique classique pour le dernier concert de l'année organisé par Madagascar Mozarteum. Ce 164e concert classique de Midi, qui se tiendra le 16 décembre dès 13 h tapantes, mettra à l'honneur la troupe de Madagascar Orchestra pour une prestation d'une heure.

L'entrée est libre dans la limite des places disponibles, offrant au public une occasion unique d'apprécier des oeuvres d'Edward Elgar et W.A. Mozart, notamment leurs célèbres Chants de Noël, sous la direction d'Antsanirina Rakotoarimino.

Créé en octobre 2020, Madagascar Orchestra rassemble aujourd'hui une trentaine de musiciens instrumentistes et acteurs culturels, tous animés par une même ambition : atteindre l'excellence musicale et artistique. Pour cela, le collectif multiplie les séances de répétition régulières et minutieuses, garantissant la qualité de chaque représentation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La formation continue de grandir et nourrit un objectif ambitieux : devenir un orchestre de grande envergure capable d'offrir de véritables perspectives de carrière aux musiciens classiques malgaches, tout en promouvant la culture musicale sur l'île.