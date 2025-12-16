Madagascar: Ambilobe - Des semences homologuées pour renforcer la riziculture

Désormais, des semences homologuées de riz issues des six variétés locales sont à la disposition des agriculteurs. Une initiative stratégique destinée à soutenir les producteurs.

La semaine dernière, le district d'Ambilobe a accueilli une cérémonie officielle marquant la remise de ces semences homologuées aux producteurs locaux bénéficiaires, issus de douze communes bénéficiaires directs du projet. Ces derniers, accompagnés des partenaires techniques, se sont donné rendez-vous à l'Espace Diana pour cette remise et pour découvrir les résultats du processus d'homologation.

L'événement a également réuni les autorités administratives régionales, conduites par le secrétaire général de la région Diana, Jafimanjo, des représentants des ministères concernés, les responsables techniques du secteur agricole, ainsi que des partenaires au développement.

Inscrite dans le programme AFaFi-Nord, en collaboration étroite avec le FOFIFA et financée par l'Union Européenne, cette action s'inscrit dans une dynamique de modernisation agricole et de valorisation des variétés locales adaptées aux conditions agroécologiques du territoire.

Grâce à ce projet, le FOFIFA (Foibem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin'ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra) et le SOC (Service officiel de contrôle de semences et de matériels végétaux) ont réalisé l'homologation de six variétés qui ont démontré des performances exceptionnelles, dont Madamo Rôzy, Mogodro, Bemamokatra, Mevavoa, Tsiafiko et Mahavotra.

Adaptation robuste

Selon les explications des techniciens du programme, ces variétés se distinguent par une adaptation robuste aux différentes zones agroécologiques de la région Diana et de Madagascar, des rendements élevés variant de 4 à 6 tonnes par hectare, supérieurs à la moyenne nationale d'environ 3 tonnes à l'hectare. Elles présentent des qualités de grain exceptionnelles, classées « riz de luxe », dont deux variétés aromatiques, très appréciées des producteurs et des consommateurs, et très demandées sur le marché.

En outre, ces semences homologuées ont un cycle de maturation court à moyen, compris entre 100 et 140 jours, une bonne tolérance aux maladies et aux insectes, contribuant à une production plus stable et à des pertes réduites, ainsi qu'une bonne résilience face aux variations climatiques, permettant de maintenir des performances stables même en conditions environnementales fluctuantes.

Tout a débuté en 2024, lorsque le projet AFaFi-Nord et le FOFIFA (Centre régional de recherche du Nord-Ouest - CRR NO) ont élaboré des tests avec le SOC pour homologuer les variétés locales de riz irrigué.