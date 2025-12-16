Cote d'Ivoire: Bonne gouvernance - Épiphane Zoro Ballo porte la voix du pays à la conférence mondiale de Doha

Face à un fléau qui fragilise les institutions, freine le développement et mine la confiance des citoyens, la communauté internationale renforce sa mobilisation. C'est dans ce contexte que le président de la Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg), Épiphane Zoro Ballo, conduit la délégation ivoirienne à la 11e session de la Conférence des États parties à la Convention des Nations unies contre la corruption (Cnucc), qui se tient à Doha du 15 au 19 décembre 2025.

Considérées comme le plus grand rassemblement mondial dédié à la lutte contre la corruption, ces assises réunissent les 192 États parties à la Convention, ainsi que plus de 2 500 participants issus des gouvernements, des organisations régionales et internationales, du secteur privé, de la société civile, du monde académique et de la jeunesse. Experts et décideurs y échangent sur les stratégies les plus efficaces pour promouvoir l'intégrité, la transparence et la bonne gouvernance à l'échelle mondiale.

La corruption demeure, en effet, l'un des défis majeurs du XXIe siècle, aux conséquences économiques, sociales et politiques dévastatrices. Sa prévention et sa répression figurent désormais parmi les priorités absolues de la communauté internationale, tant elle compromet la croissance, accentue les inégalités et affaiblit l'État de droit.

Conformément à son engagement constant en faveur de la bonne gouvernance et de la coopération multilatérale, l'État du Qatar accueille cette 11e session de la Conférence des États parties, réaffirmant ainsi son soutien aux efforts internationaux de prévention et de lutte contre la corruption.

Adoptée en 2003, la Convention des Nations unies contre la corruption (Cnucc) demeure à ce jour le seul instrument mondial juridiquement contraignant en la matière. Son approche globale couvre cinq axes majeurs : la prévention, la criminalisation et l'application de la loi, la coopération internationale, le recouvrement des avoirs, ainsi que l'assistance technique et l'échange d'informations. Elle s'attaque à diverses formes de corruption, notamment la corruption active et passive, le trafic d'influence, l'abus de fonctions et les pratiques corruptives dans le secteur privé.

À travers sa participation à cette conférence de haut niveau, la Côte d'Ivoire réaffirme son engagement résolu en faveur de la transparence, de l'intégrité et de la consolidation de l'État de droit, tout en contribuant activement à la réflexion mondiale sur les mécanismes de lutte contre la corruption.