Cote d'Ivoire: Workshop sur l'expérience client - Propulse Group initie un atelier pour les entreprises ivoiriennes

L'expérience client était au coeur des échanges ce vendredi 12 décembre à Abidjan, à l'occasion d'un workshop d'envergure organisé par Propulse Group et le Cabinet Conseil CX (3CX). Placé sous le thème « L'Expérience Client : le levier stratégique incontournable des business aujourd'hui », est un événement qui a réuni dirigeants, marketeurs, responsables CX, experts en transformation digitale et professionnels du service client.

Pour Abdoul Karim Ouattara, Directeur Général Propulse Group, dans un contexte marqué par une concurrence accrue et une digitalisation fulgurante, offrir une expérience fluide, personnalisée et cohérente n'est plus un simple avantage : "c'est devenu un véritable impératif stratégique pour les entreprises qui souhaitent fidéliser, croître et se différencier." À travers une série d'interventions et de démonstrations, les participants ont été invités à repenser la manière dont leurs entreprises écoutent, comprennent et engagent leurs clients.

Il s'est agit de présenter les tendances et innovations du Customer Expérience (CX), de partager des retours d'expérience concrets et enfin d'accompagner les organisations dans la structuration et l'optimisation de leur stratégie CX. Julie Tano-Lawson, CEO 3CX entretenu l'assistance sur la thématique « L'Expérience Client, le levier stratégique incontournable des business aujourd'hui ».c

Venue du Canada pour l'occasion, la principale instructrice est longuement revenue sur cette notion d'expérience client et les bonnes pratiques. Quant à Pierre-Alexis Bayen, Directeur Général Question Pro France, il s'est appesantit sur la présentation du VoC (Voice of Customer), un outil essentiel pour comprendre et anticiper les besoins clients. De son côté, Esther Edelstein a insisté sur les solutions CXM (Customer Expérience Management) et de leurs impacts sur la performance. La matinée s'est poursuivi avec une session de questions-réponses, suivie d'une synthèse, d'un mot de clôture. Ces experts ont partagé des outils concrets et des insights adaptés aux réalités économiques ivoiriennes.

Avec ce workshop, Propulse Group et 3CX entendent contribuer à l'émergence d'une culture de l'excellence relationnelle, capable de hisser les entreprises ivoiriennes au niveau des standards internationaux.