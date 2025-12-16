Afrique de l'Ouest: L'AMCE réussit une chirurgie cardiaque et une radiothérapie inédites

Six mois seulement après son ouverture officielle en juin 2025, le Centre médical africain d'excellence (AMCE) d'Abuja vient de réaliser deux exploits médicaux majeurs, rapporte un communiqué de presse d'Afreximbank en date du 15 décembre 2025. Toute chose qui marque une avancée décisive pour les soins spécialisés en Afrique de l'Ouest. L'établissement a mené avec succès sa première opération à cœur ouvert et la toute première radiothérapie stéréotaxique corporelle (SBRT) de la sous-région pour le traitement du cancer du poumon.

Développé par la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) en partenariat avec le King's College Hospital de Londres, l'AMCE est un hôpital tertiaire et quaternaire de classe mondiale. Ces deux réalisations inédites confirment son ambition de fournir, sur le continent africain, des soins complexes et vitaux jusque-là accessibles principalement à l'étranger, réduisant ainsi le recours coûteux au tourisme médical.

Dans le domaine cardiovasculaire, l'équipe médicale de l'AMCE a réalisé un triple pontage aorto-coronarien (CABG), une intervention lourde nécessitant une expertise pointue et une infrastructure de haut niveau. Ce succès place désormais l'AMCE parmi les rares centres africains capables d'assurer une prise en charge cardiaque complète et intégrée, allant du diagnostic avancé à la chirurgie à cœur ouvert, en passant par la cardiologie interventionnelle.

Depuis le début de ses activités, l'hôpital a déjà effectué plus d'une dizaine d'interventions cardiaques, notamment des angiographies coronariennes, des implantations de stimulateurs cardiaques permanents et des interventions coronariennes percutanées (ICP). Il se prépare également à proposer prochainement des réparations et des remplacements valvulaires.

Sur le plan oncologique, l'AMCE a franchi un autre cap historique avec la réalisation de la première radiothérapie stéréotaxique corporelle (SBRT) d'Afrique de l'Ouest pour le cancer du poumon. Cette technique de radiochirurgie de très haute précision permet de cibler les tumeurs sans incision chirurgicale, grâce à une imagerie avancée, un suivi en temps réel des mouvements et une planification thérapeutique personnalisée. Le premier patient traité, un octogénaire atteint d'une tumeur pulmonaire localisée, a ainsi bénéficié d'un traitement innovant répondant aux standards internationaux.

Pour le directeur général de l'AMCE, Brian Deaver, ces avancées constituent un tournant majeur pour la santé en Afrique. Il a souligné que ces succès traduisent le professionnalisme et l'engagement des équipes multidisciplinaires du centre, déterminées à offrir aux patients africains des soins cardiaques et oncologiques de pointe, sans qu'ils aient à quitter le continent.

De son côté, Oluranti Doherty, directrice générale du Développement des exportations à Afreximbank, a salué l'impact transformateur de cet investissement stratégique, estimant qu'il contribue à renforcer les capacités locales, à retenir l'expertise médicale et à bâtir un écosystème sanitaire africain plus résilient.

Doté actuellement de 170 lits, avec un plan d'extension à 500, l'AMCE offre des services cardiovasculaires, d'hématologie, d'oncologie complète et de médecine générale. Grâce à ses équipements de pointe et à ses ambitions, le centre s'impose comme un acteur clé de la souveraineté sanitaire et de l'excellence médicale en Afrique de l'Ouest.

A noter que le Centre médical africain d'excellence (AMCE) d'Abuja est un hôpital médical multispécialisé de niveau quaternaire développé par Afreximbank, en collaboration avec King's College Hospital de Londres.