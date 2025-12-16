Cote d'Ivoire: Adzopé - Une toxi-infection alimentaire collective fait 9 morts dont 8 enfants

16 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

La région de la Mé est encore sous le choc. En effet, une urgence sanitaire est survenue le 12 décembre 2025 dans le village d'Andé, situé dans la sous-préfecture d'Adzopé.

Selon le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, qui donne l'information, il s'agit d'une toxi-infection alimentaire collective touchant des adultes et des enfants, à la suite de la consommation de bouillie.

« À ce jour, nous avons dénombré 97 cas sévères, dont 54 enfants et 43 adultes, nécessitant leur transfert au Chr d'Adzopé, où toutes les dispositions ont été prises pour sauver la vie des patients », indique le ministère.

Malheureusement, le ministère déplore neuf décès, dont huit enfants. Toujours selon le ministère en charge de la Santé, un enfant de moins de six ans a été évacué au pôle gynéco obstétrique et pédiatrique de Cocody ; trois patients sont en réanimation ; quatre sont en hospitalisation (trois enfants et un adulte) au Chr d'Adzopé et 80 patients ont été libérés.

Par ailleurs, le ministère de la Santé précise que les patients encore hospitalisés sont stables et font l'objet d'une surveillance active. Toutefois, les investigations sont en cours afin d'identifier la cause exacte de cette toxi-infection.

En outre, le gouvernement invite la population à respecter scrupuleusement les règles d'hygiène alimentaire dans cette localité. En cas de symptômes (nausées, vomissements, diarrhées, fièvre), il est recommandé de se rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche.

Le ministère rassure la population que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour la prise en charge des patients. Tout en souhaitant un prompt rétablissement aux malades et en présentant ses condoléances aux familles endeuillées, il appelle au calme, à la solidarité et à la collaboration de tous, et s'engage à tenir l'opinion publique régulièrement informée de l'évolution de la situation.

