Cote d'Ivoire: Gagnoa/Affaire de la barrière démantelée à Niaprahio - Le ministre Vagondo Diomandé apaise les tensions

Le chef du village de Niaprahio, dans le département de Gagnoa, Drogba Albert Zézé, avait été convoqué devant le tribunal de Gagnoa, le 18 novembre 2025. Il y répondait à une plainte déposée par Colette Pellaud Lakpé, cadre et fille dudit village.

Cette dernière lui reprochait d'avoir détruit une barrière qu'elle avait fait ériger, le 3 novembre 2025, sur l'une des voies principales du village, sans, selon elle, l'en avoir informé au préalable.

Le président du tribunal, Akessé Boniface, en véritable professionnel du droit, avait instruit les deux parties sur les dispositions légales applicables, avant de renvoyer l'affaire au 2 décembre 2025.

Avant cette date, informé du différend, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, lors d'une mission à Guibéroua, a remis une enveloppe de 600 000 Fcfa à Boga Sivori, le chef des chefs du département de Gagnoa, afin qu'elle soit remise à Colette Pellaud Lakpé. Ce geste visait à mettre un terme au conflit et à préserver la cohésion sociale.

Déclaration de Colette Pellaud Lakpé

« L'affaire de la barrière est désormais close. Je n'en poserai plus et je remercie le ministre Vagondo Diomandé pour son geste. Il ne s'agit pas d'un remboursement, mais d'un don destiné à apaiser la situation. J'ai donc retiré ma plainte », a-t-elle affirmé le 5 décembre 2025, lors d'un entretien au village.

Elle a précisé que le ministre Vagondo Diomandé, conscient des efforts de médiation déjà engagés par les autorités coutumières, avait préféré soutenir cette démarche par ce don. Après réflexion et sur les conseils de son époux, elle dit avoir accepté l'enveloppe et informé le tribunal de son intention de retirer sa plainte.

Le président a entériné cette décision, mettant ainsi fin à la procédure. « Le 2 décembre, lorsque nous nous sommes rendus au tribunal, le président m'a interrogée. J'ai confirmé que je retirais ma plainte parce que le ministre Vagondo Diomandé, ministre de tutelle des chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, m'a accordé les 600 000 Fcfa, qui constituent en quelque sorte les frais de pose de la barrière en question », a-t-elle relaté.

Réaction du chef Drogba Albert Zézé

Joint par téléphone, le chef du village a indiqué qu'il avait été « induit en erreur », sans toutefois révéler par qui. Depuis, il garde le silence, ce qui semble sceller définitivement la fin de ce litige entre deux enfants d'une même communauté. Grâce à la magnanimité du ministre Vagondo Diomandé et à la sagesse des autorités locales, la paix et l'unité ont été préservées dans ce village paisible.