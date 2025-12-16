Madagascar: Ankazomanga - Un homme retrouvé pendu chez lui

16 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Haja Léo

Un homme de 40 ans a été retrouvé mort, pendu dans sa maison hier matin, dans le secteur II du fokontany Ankazomanga Atsimo. Selon le chef du fokontany, Jean-François Ranaivosoa, la victime, marié mais séparé, avait déjà manifesté des intentions suicidaires la veille. Il a ingéré un insecticide.

Le corps a été découvert au milieu de la maison, une corde autour du cou, attachée à une barre proche du toit. D'après sa sœur, l'homme traversait des difficultés familiales, mais aussi d'autres soucis qui le préoccupaient profondément. Affaibli par une maladie, il n'avait pas pu travailler, même s'il continuait de percevoir son salaire. Un ami devait remettre à son employeur un certificat médical, mais le document n'est jamais arrivé à temps.

L'homme avait déjà repris son poste lorsque l'entreprise lui a annoncé qu'il avait une dette envers elle, ce qui l'a privé de salaire à la fin du mois. Dimanche matin, il avait demandé à sa sœur d'acheter de l'insecticide. Sa famille et ses enfants l'ont surveillé toute la journée jusqu'à minuit, inquiets pour son état. Au petit matin, il a été retrouvé mort.

