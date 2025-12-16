Madagascar: Toliara - Le président de l'université investi

Roberto Francis Veriza est investi officiellement président de l'université de Toliara. Il dit vouloir rehausser l'honneur et la valeur de l'institution durant son mandat.

Cérémonie officielle. La grande communauté universitaire de Toliara, en présence du nouveau ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Ndaohialy Manda-Vy Ravonimanantsoa, a procédé officiellement à l'investiture de Roberto Francis Veriza en tant que président de l'université de Toliara. Le 14 mars 2025, il est élu à 61,78 % des voix, laissant loin ses adversaires, Nordine et Pierre Fatiany.

Les divers événements qu'a traversés le pays n'ont pas permis la publication du décret officiel de nomination des présidents d'universités, des chefs d'établissements et des responsables de mentions. Le décret du 12 novembre dernier a finalement rassuré les responsables des universités de Madagascar, y compris ceux de Toliara. Le président Veriza a prononcé une brève allocution marquant son investiture, le vendredi 12 décembre dernier.

« Moi, Roberto Francis Veriza, président investi de la confiance de l'université de Toliara, devant la communauté universitaire réunie en ce jour solennel, je m'engage à servir l'institution, avec loyauté et intégrité, à défendre en toutes circonstances l'excellence académique, la rigueur scientifique, la liberté intellectuelle et l'éthique universitaire, à veiller au bien-être, à la réussite et à la dignité de nos étudiants et de nos enseignants-chercheurs et de l'ensemble de notre personnel administratif et technique ». Avec lui, les chefs d'établissements et les chefs de mention ont également été investis officiellement.

Assemblée générale

Il y a eu par ailleurs des sorties de promotion des étudiants de divers établissements de l'université de Toliara. Un grand événement. Les divers discours de vendredi dernier, prononcés à la grande salle « Fiakara Jean Ferlin » à Maninday, Toliara, ont ainsi souligné les enjeux ainsi que la haute importance de la transmission du savoir en phase avec les besoins de la société malgache en général. Le rôle important de l'université de Toliara dans le développement de la région Atsimo Andrefana et du pays a été accentué.

Au début de ce mois de décembre, l'assise universitaire de Toliara a été organisée dans le but de sortir une feuille de route bien claire. « C'était une prise de responsabilité collective entre enseignants, personnel administratif et technique, étudiants et autorités locales, à changer le quotidien universitaire avec méthode et résultat », a souligné le président de l'université de Toliara, Francis Veriza.

L'université de Toliara a exprimé sa volonté d'avoir « un campus plus sûr, mieux équipé, mieux gouverné ». Dans cette optique, le président investi envisage d'organiser une assemblée générale des enseignants au cours du mois de janvier.

Une assemblée générale qui marquera les jalons à suivre pour assurer le rôle de l'université transmetteur de savoir. La lutte contre la corruption, financière et sexuelle, le combat contre les faux diplômes ou encore la transparence dans l'organisation des examens du baccalauréat sont, entre autres, les points de détermination de la présidence actuelle, laquelle devra assurer sa mission dans les quatre prochaines années de son mandat.

L'université de Toliara inclut également des établissements localisés dans la région Atsimo Andrefana, à Morondava dans le Menabe, à Ambovombe dans l'Androy ainsi que dans la région Anôsy.