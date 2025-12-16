Madagascar: Passation - La Marine nationale change de cap

Une double cérémonie de passation de commandement à caractère militaire s'est tenue en fin de semaine dernière à la base navale contre-amiral Sibon Guy Albert (BANA) à Antsiranana, marquant une nouvelle étape dans la dynamique de renforcement et de réorganisation de la Marine nationale malagasy. La cérémonie a été honorée par la présence du ministre des Forces armées, le général de division Maminirina Ely Zafitombo.

Cette passation de commandement marque une étape clé dans le renforcement de la sécurité maritime et le leadership stratégique des forces navales, réaffirmant la continuité et l'efficacité des forces navales malgaches face aux enjeux maritimes.

Importance stratégique

L'événement a ainsi réuni les plus hautes autorités civiles et militaires, témoignant de l'importance stratégique de cette transition au sommet des forces navales. La première cérémonie, conduite sous l'autorité du chef d'état-major des Armées, le général de division Pikulas Démosthène, a porté sur la passation de commandement au poste de chef d'état-major de la Marine nationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le contre-amiral Sam Kalobe Mickael a officiellement pris ses fonctions, succédant au contre-amiral Gabriel Tsirinaina, appelé à d'autres responsabilités. Cette nomination fait suite à une décision prise en Conseil des ministres le 12 novembre dernier.

La seconde passation de commandement concernait la direction de la Base navale d'Antsiranana (BANA). Le capitaine de vaisseau Ndimbiarivony Jocelyn Ramorasata, commandant sortant, a transmis le commandement au capitaine de vaisseau Andry Guy Ohm Rafehizato, nouveau commandant de la Base. Cette cérémonie a été présidée par le nouveau chef d'État-major de la Marine nationale, conformément à la décision du ministère des Forces armées en date du 3 décembre 2025.

Au cours des cérémonies, les hautes autorités militaires ont rappelé aux officiers supérieurs, officiers subalternes, quartiers-maîtres et matelots l'importance de l'exécution rigoureuse des ordres, dans le respect des lois et des règlements, pour l'accomplissement optimal des missions assignées.

La cérémonie militaire a pris fin par un défilé des troupes, regroupant des éléments de la BANA, du 2e BIMA et des commandos. Une visite des bâtiments de la Marine nationale, conduite par le ministre des Forces armées, a également marqué cette journée solennelle. L'événement s'est déroulé en présence de nombreuses autorités militaires et civiles, des familles, de représentants consulaires ainsi que de quelques invités étrangers.