Madagascar: Mahavavy - Démolition du passage à gué

Le passage à gué sur le fleuve Mahavavy qui assurait la liaison entre les deux rives n'est plus fonctionnel. Les engins de l'entreprise Colas sont sur place pour le démolir afin d'éviter le débordement lors des crues.

Après l'achèvement du pont modulaire sur le fleuve Mahavavy, les autorités locales et les responsables ont procédé à la démolition du passage à gué, devenu un facteur aggravant des inondations en saison des pluies. Cette infrastructure obsolète entravait l'écoulement normal des eaux et favorisait les débordements du fleuve lors des fortes précipitations, endommageant des maisons qui se trouvent au bord de Mahavavy.

Cette opération vise à protéger les populations et leurs biens tout en rétablissant la fluidité du fleuve, dans une perspective de prévention durable des risques d'inondation.

« Pour mettre fin aux inondations récurrentes et sécuriser les riverains, le passage à gué du fleuve Mahavavy a été démoli après la mise en service du nouveau pont, rétablissant ainsi l'écoulement naturel des eaux et renforçant la prévention des risques en saison des pluies », explique un technicien de la direction régionale des travaux publics.

Pour les habitants d'Ambilobe, de fortes pluies ont entraîné l'érosion de la chaussée, rendant le passage impraticable et mettant en lumière la fragilité des infrastructures secondaires autour du pont. Cette situation rappelle que la sécurité routière et la continuité de la circulation dépendent autant de ponts modernes que de passages secondaires bien entretenus.

De leur côté, les experts rappellent que les infrastructures rurales restent particulièrement vulnérables aux crues et aux fortes pluies, rendant nécessaire une planification plus adaptée aux conditions climatiques de la région.