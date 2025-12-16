Madagascar: Fêtes de fin d'année à Mahajanga - Changement de dispositifs pour la Police nationale

À l'approche des fêtes de fin d'année, dont Noël et la Saint-Sylvestre, le commissaire central de Mahajanga, Tsaramiafara Razafimanantsoa, a annoncé le changement de dispositifs pour maintenir la sécurité.

« Les patrouilles en ville et à l'intérieur des différents quartiers dans les vingt-six fokontany sont multipliées. De plus, des équipes en tenue civile seront mobilisées. Concernant la circulation des voitures, un rappel du respect du code de la route est effectué pour les usagers, à savoir les tricycles, les motos et les véhicules. Depuis la publication de la note de la Direction générale de la sécurité publique, une grande campagne de sensibilisation et d'éducation de masse a été réalisée.

Les statistiques ont démontré plus d'un millier d'actions de sensibilisation effectuées auprès des conducteurs de moto. La majorité néglige les règles de sécurité, notamment le port du casque. Les piétons sont encadrés par les éléments de la brigade mixte de proximité. Des actions de sensibilisation leur sont dispensées», a déclaré le commissaire central de Mahajanga.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De nombreuses actions de sensibilisation des chauffeurs et des propriétaires sur la sécurité routière des véhicules et des tricycles ont été réalisées avec la collaboration de l'Agence des Transports terrestres (ATT) de Mahajanga, depuis le mois de novembre.

Ce, après la note de la Direction générale de la police nationale émise depuis le mois de novembre, suspendant les contrôles routiers systématiques pour recentrer les efforts sur la sensibilisation et la prévention, tout en maintenant l'action en cas de flagrant délit ou d'infraction manifeste.

Tous les éléments de la Police nationale au sein du commissariat central et des quatre commissariats dans les arrondissements vont participer au maintien de la sécurité, face à la recrudescence de l'insécurité à Mahajanga.

La semaine dernière, la police nationale a réussi à capturer l'un des auteurs des agressions et vols à la tire aux environs du Cirque rouge. Le malfaiteur fait partie d'une bande attaquant des épi-bars à Amborovy.

Le bilan du dernier trimestre pour le commissariat central était également fructueux avec l'arrestation de cinq individus, dont une jeune fille. L'un d'eux, un récidiviste, était impliqué dans le vol de six téléphones portables au campus de l'université d'Ambondrona. Plusieurs victimes s'étaient alors manifestées pour déposer des plaintes contre le larcin.

Un autre jeune malfaiteur a été arrêté à Antanimalandy alors qu'il tentait de s'enfuir hors de la ville. Il a subtilisé cinq millions d'ariary à son employeur. Une quantité de drogue a également été découverte sur le jeune délinquant.