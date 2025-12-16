Madagascar: Hôpital de Tanambao/Toliara - Le décès d'un bébé suscite la polémique

Un nourrisson de trois mois est décédé mercredi matin. Il aurait été emmené à l'hôpital de Tanambao, à Toliara, car il ne se sentait pas bien après avoir reçu un vaccin, selon sa famille. Le bébé avait été vacciné dans un CSB la veille. Celle qui se dit ayant pris soin du bébé quand il n'allait pas bien a expliqué qu'elle l'a ramené au centre de santé, mais le personnel lui a dit de l'emmener directement à l'hôpital de Tanambao.

La femme explique par la suite qu'elle a demandé à un « personnel en blouse bleue» de l'hôpital de consulter le bébé, mais celui-ci lui aurait dit d'attendre un responsable ou de l'emmener à une clinique privée de Tanambao. En attendant, le bébé a succombé.

L'hôpital dit ne pas avoir vu de bébé, car « toute entrée à l'urgence devrait être enregistrée dans un cahier, alors qu'aucun nom, aucun bébé ne figure dans le cahier à l'heure indiquée par la famille du bébé ».

La famille du nourrisson et des individus sont venus en nombre à l'hôpital pour demander des explications aux responsables. Le personnel du CSB, où le bébé a été vacciné, a, pour sa part, expliqué que « le bébé avait déjà été malade avant le vaccin».

Une autre source indique que le bébé avait été malade bien avant le jour de la vaccination et avait été emmené chez une matrone du quartier quelques jours auparavant. Quand le bébé n'allait toujours pas bien chez la matrone, sa famille l'aurait emmené au CSB, puis à l'hôpital, mais rien n'a pu être fait pour le sauver.