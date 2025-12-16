Afin de satisfaire les jeunes et les commerçants, et face à la dernière crise politique ayant entraîné des conséquences économiques, les responsables de la commune de Mahajanga ont autorisé des installations de stands de bazar de Noël autour des jardins de Mahabibo, notamment devant le rond-point du Photo Sport. Ces stands occuperont les lieux pendant dix jours, jusqu'à la veille de la fête de la Nativité, avant que les commerçants ne regagnent leurs emplacements habituels, selon un conseiller municipal.

« L'objectif de la commune est de satisfaire les habitants de la ville. Quelques propositions sont présentées aux commerçants, car de nombreuses personnes sont au chômage. La commune a décidé de répondre à leurs attentes en cette période de fêtes. Nous avons installé les jeunes commerçants autour des jardins, face à des difficultés financières après la dernière crise politique. Mais ils vont quitter l'endroit dans dix jours.

L'espace communal devant le siège de la direction des Sports est déjà occupé par le terrain de basket-ball. La régulation de la circulation est assurée par les éléments de la Police nationale, d'après l'organisation de la municipalité. Les embouteillages seront évités avec la présence de ces agents », a déclaré le conseiller.

Les jeunes souhaitant participer aux stands temporaires du bazar de Noël peuvent déposer des demandes auprès de la commune. Bien évidemment, des taxes et locations seront collectées auprès des intéressés.