Burkina Faso: Contrôle du poids des marchandises - L'ABNORM intensifie le contrôle des balances

L'Agence burkinabè de normalisation, de la métrologie et de la qualité a lancé, le vendredi 12 décembre 2025, à Ouagadougou, une campagne de contrôle et de promotion de l'usage des balances conformes et certifiées.

A l'approche des fêtes, marquées souvent par une hausse incontrôlée des prix des marchandises, l'Agence burkinabè de normalisation, de la métrologie et de la qualité (ABNORM) a décidé de renforcer la vigilance sur les instruments de mesure utilisés dans les marchés et commerces. C'est dans ce contexte qu'elle a entamé, le vendredi 12 décembre 2025, à Ouagadougou, une campagne de contrôle et de sensibilisation sur l'usage des balances certifiées, en vue de protéger les consommateurs et d'assainir les pratiques commerciales.

La première phase de cette opération s'est déroulée dans les artères du grand marché de Ouagadougou. Conduites par le directeur de la métrologie, Issa Sawadogo, les équipes de l'ABNORM ont visité, entre autres, une grande poissonnerie et une alimentation. Les contrôles ont porté sur la conformité des balances utilisées, leur certification ainsi que leur état de fonctionnement, tout en privilégiant le dialogue et la sensibilisation auprès des commerçants.

Selon Issa Sawadogo, cette campagne s'inscrit dans la continuité des actions déjà engagées par l'ABNORM. « Cela fait plusieurs mois que la campagne a été lancée et nous voulons nous assurer que le message que nous avons passé est bien respecté. Nous voulons nous assurer que la réglementation est respectée », a-t-il expliqué. Les premières observations ont révélé des situations contrastées. Dans l'alimentation visitée, les balances étaient conformes et dûment certifiées par l'ABNORM.

En revanche, dans la poissonnerie, sur les trois balances contrôlées, deux portaient des étiquettes de conformité, tandis qu'une ne répondait pas aux exigences réglementaires. Une situation qui, selon les agents, appelle des mesures correctives immédiates. Malgré le caractère contraignant de l'opération, les commerçants rencontrés ont globalement salué l'initiative. Ils estiment que ces contrôles contribuent à instaurer un climat de confiance entre vendeurs et clients, tout en protégeant les consommateurs contre les pratiques frauduleuses ou involontaires liées à des instruments de mesure défectueux.

Le directeur de la métrologie a rappelé que l'usage d'une balance non certifiée constitue une infraction passible de sanctions. « Les amendes prévues varient de 50 000 à 500 000 F CFA », a-t-il précisé. La campagne se poursuivra jusqu'à la veille des fêtes de fin d'année et concernera plusieurs quartiers de la capitale. Les contrôles viseront notamment les poissonneries, les alimentations, les vendeurs de fruits et légumes, les charcuteries et les boutiques. A travers cette opération, l'ABNORM entend maintenir la pression, promouvoir la métrologie légale et garantir des échanges commerciaux justes et transparents au profit de tous.