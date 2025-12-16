Burkina Faso: La fatigue - Les causes sont multiples

La fatigue est une sensation d'épuisement physique ou mental, normale après un effort ou un manque de sommeil. Elle peut être passagère ou durable (dans ce cas, on parle d'asthénie) et se manifeste par un manque d'énergie. Les causes varient et le traitement dépend de la cause, incluant repos, activité physique adaptée, bonne hygiène de sommeil et alimentation équilibrée.

En médecine, on distingue la fatigue normale, dont on connait la cause et qui disparaît avec le repos, de la fatigue pathologique ou l'asthénie qui est une maladie à part entière. Dans le cas d'une fatigue chronique anormale, on se sent fatigué au réveil et on éprouve de la peine à sortir du lit, même en ayant bien dormi. De plus, une activité habituellement facile à accomplir se transforme soudain en corvée. Ceci est parfois le signe d'une maladie sous-jacente dont il ne faut pas retarder le diagnostic.

Les causes de l'asthénie sont multiples. Elle peut découler d'une maladie épuisante comme une forte grippe ou un cancer. Une maladie silencieuse comme l'anémie ou un problème de thyroïde, l'intoxication par le plomb ou le monoxyde de carbone, le manque de sommeil dû à des insomnies ou un syndrome d'apnée du sommeil et un état dépressif peuvent être à l'origine de la fatigue. Certains médicaments comme les somnifères, les médicaments de l'hypertension artérielle, les diurétiques, les antihistaminiques, peuvent aussi engendrer la fatigue.

De même, le stress et le surmenage au travail ou des activités de loisirs trop intenses, une alimentation déséquilibrée ou insuffisante, ou une mauvaise hydratation de l'organisme peuvent être également à l'origine d'une asthénie. Chez la femme enceinte, la fatigue est un problème assez fréquent, au tout début de la grossesse du fait des changements hormonaux et au cours du troisième trimestre lorsque l'utérus devient lourd. En cas de fatigue, il est recommandé de rechercher les causes de l'état de fatigue en prenant le temps de vous poser des questions sur votre mode de vie, votre travail, votre vie familiale et sociale, vos loisirs, vos abus ou vos manquements.

Le patient peut aussi essayer de changer certaines de ses habitudes de vie en dormant suffisamment et en pratiquant une activité physique régulière. Il est aussi bon de pratiquer les loisirs sans excès afin de trouver un bon équilibre entre activité professionnelle et détente. La pratique de la sieste, idéalement entre 12 et 15 heures, pendant 5 à 20 minutes est aussi recommandée. Pour éviter la fatigue, il est conseillé d'adopter une alimentation équilibrée riche en fruits, en légumes et en céréales et au moins un litre et demi d'eau par jour. En outre, il est conseillé au patient de limiter sa consommation d'alcool et d'arrêter de fumer.