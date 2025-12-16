Burkina Faso: Fédération burkinabè de football - Une carte VISA pour financer l'avenir des Etalons

La Fédération burkinabè de football (FBF) a signé, le 12 décembre 2025 à Ouagadougou, une convention de partenariat avec la Société africaine d'ingénierie et d'intermédiation financière (SA2IF), en collaboration avec UBA et VISA, en vue du lancement prochain d'une carte VISA prépayée Co-brandée. Une initiative qui allie digitalisation des services financiers et soutien concret aux catégories jeunes et féminines du football burkinabè.

La Fédération burkinabè de football (FBF) franchit ainsi un nouveau cap dans la modernisation de sa gouvernance financière. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence des responsables des différentes structures partenaires. Pour le président de la FBF, Oumarou Sawadogo, cette convention marque « une étape importante dans notre ambition de renforcer le développement du football au Burkina Faso », à travers la digitalisation des services financiers et une meilleure mobilisation des ressources. L'axe central de ce partenariat repose sur la mise en circulation d'une carte VISA prépayée FBF-SA2IF-UBA.

Selon la directrice générale adjointe de la SA2IF, Colette Rouamba/Ouédraogo, cette carte « va bien au-delà d'un simple moyen de paiement ». Elle se présente comme « un outil moderne, sécurisé et accessible à tous, mais aussi un instrument de valorisation de la marque FBF ». La carte permettra de fluidifier les transactions financières liées aux activités de la Fédération, de faciliter les relations avec les joueurs, les clubs et les partenaires, et de renforcer la transparence dans la gestion des flux financiers. Responsable de la banque digitale et transactionnelle de UBA, Apollinaire Zongrana a mis en avant l'aspect novateur du produit, le qualifiant de « produit financier créateur de valeur économique et de performance sportive ».

Il a précisé que la carte pourra être utilisée lors des grandes compétitions, notamment la Coupe d'Afrique des nations (CAN), pour la réservation d'hôtels, l'achat de billets d'avion, le paiement des tickets d'accès aux stades, ainsi que pour d'autres transactions sécurisées. Pour UBA, le football constitue « un excellent canal pour promouvoir la digitalisation des moyens de paiement » et renforcer l'image moderne du Burkina Faso.

Au-delà de l'innovation financière, la SA2IF a annoncé un engagement concret en faveur du football burkinabè pour la saison 2025-2026. Cet appui, qui sera formalisé par une seconde convention, concerne les Etalons Dames Seniors ainsi que les catégories de jeunes. Au total, un montant de 62 millions de francs CFA sera injecté, dont 37 millions destinés aux Etalons Dames et 25 millions aux catégories juniors (U15, U17 et U20).

Pour la SA2IF, cet accompagnement traduit la volonté « d'appuyer des initiatives nationales porteuses de valeur et d'impact ». La directrice générale adjointe a, à cet effet, salué les performances des équipes nationales féminines et de jeunes, évoquant notamment la qualification historique des Dames U15 pour la CAN féminine 2026 et le parcours remarquable des U17 au Qatar, témoignant d'un potentiel « immense ».

Pour sa part, le président de la FBF a réaffirmé que « le fondement de notre football repose sur les petites catégories, tous genres confondus », soulignant la pertinence et l'opportunité de cet appui. Exprimant sa reconnaissance à la SA2IF et à l'ensemble des partenaires, Oumarou Sawadogo a conclu que ce partenariat permettra de « bâtir un football plus inclusif, mieux structuré et tourné vers l'avenir ».