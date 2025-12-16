Sénégal: Saint-Louis - L'intégration du Gandiol dans l'Histoire générale du Sénégal au menu d'un colloque

Tassinéré (Gandiol) — Un colloque de trois jours s'est ouvert lundi à Tassinéré, un village du Gandiol, avec pour objectif d'intégrer ce terroir situé sur le littoral de la région de Saint-Louis (nord) dans le projet de réécriture de l'Histoire du Sénégal, a constaté l'APS.

Le professeur Boubacar Diop dit Buuba, membre de l'association de l'Histoire générale du Sénégal a salué cette initiative qui offre au projet de réécriture de l'Histoire générale du Sénégal, une opportunité d'ouverture à cette partie du pays, après les étapes de Tambacounda et Thiès.

L'objectif attendu est "d'ancrer définitivement le Gandiol dans l'histoire nationale, de faire connaître ses apports et sa richesse mémorielle dans le récit commun du pays".

Pour l'historien, ce colloque sera l'occasion de revenir sur le pectorale de Rao, un emblème historique attestant l'émergence des premiers Etats organisés dans le nord du Sénégal dès le XIe siècle.

De même, a-t-il rappelé, ce terroir a accueilli une figure historique comme le roi (Bourba) du Djoloff, Ndiadiane Ndiaye, qui y avait fait une incursion.

"Nous reconstruisons l'Afrique à travers sa mémoire. Ce que vous faites ici à Gandiol est exemplaire et doit inspirer d'autres communautés", a déclaré Boubacar Diop, appelant à multiplier les initiatives similaires à travers le pays.

Ce lancement est perçu comme le début d'un "véritable tour historique" du Sénégal, visant à connecter les histoires locales à la trame nationale et africaine.

Selon M. Diop, une nouvelle page s'ouvre pour la valorisation du patrimoine immatériel sénégalais.

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, qui a ses racines au Gandiol, a salué la belle prestation des troupes qui ont représenté chacune leurs ethnies et dont les membres vivent en parfaite harmonie sur ce terroir

Il a surtout encouragé l'association "And Samm Cosaanu Ganjool", organisatrice de l'événement, pour ses multiples actions en vue de le replacer au coeur de l'histoire du Sénégal.

M. Dièye a promis l'accompagnement des autorités étatiques pour aider les populations du Gandiol à améliorer leurs conditions de vie.

Idrissa Dièye, président de l'association, s'est félicité du succès de l'événement qui, après la célébration du centenaire de la bataille du Safilem, vise à intégrer le Gandiol dans le projet de réécriture de l'Histoire générale du Sénégal.

Il a exprimé certaines doléances liées notamment à l'alimentation en eau du Gandiol.

L'association "And Samm Cosaanu Ganjool", qui a initié cet événement, en partenariat avec l'Histoire générale du Sénégal et l'Institut des études avancées de Saint-Louis, signale que l'objectif est de produire les actes et les intégrer à ce projet de recherche.