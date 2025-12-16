Sénégal: Près de mille emplois générés par l'initiative FIT Sénégal

16 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'initiative FIT Sénégal, impulsée par le comité des jeux olympiques de la jeunesse avec l'appui du ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique, a contribué à la création de près de mille emplois pour les jeunes diplômés au Sénégal, a déclaré mardi, Cheikh Fatma Diop, directeur de cabinet du ministre de la Formation professionnelle.

"Nous avons pu constater aujourd'hui que nous ne sommes pas très loin de l'objectif puisque 951 emplois ont déjà été créés et avec les initiatives qui se développent et la cohérence qui est de plus en plus ancrée, nul doute que les choses vont aller en s'intensifiant pour atteindre l'objectif fixé à l'horizon 2027", a dit M. Diop.

Il prenait part au cinquième comité de pilotage du programme FIT Sénégal mis en oeuvre avec l'appui du Conseil national des jeunes du Sénégal de l'Union européenne via le programme d'aide de la Luxembourg, LuxDev et la GIZ.

Cette initiative qui intervient dans quatre régions du Sénégal notamment Dakar, Tambacounda, Kolda et Kédougou, se propose d'outiller durablement les acteurs de l'insertion professionnelle dans leur mission d'accompagnement des jeunes dans les métiers liés aux JOJ Dakar 2026.

"Elle vise à créer trois mille emplois à l'horizon 2027 avec un objectif intermédiaire de 1 500 emplois pour l'an 2025", a-t-il précisé.

A l'en croire, son déploiement repose sur cinq composantes à savoir l'orientation et la communication, l'adéquation des offres de formation aux besoins de l'économie du secteur productif, la formation et l'insertion ainsi que l'enseignement des valeurs de l'olympisme.

Cheikh Fatma Diop a également indiqué que des discussions sur le déploiement de stratégies sur l'étendue du territoire pour pérenniser l'héritage des Jeux olympiques par la formation et l'accompagnement des jeunes seront poursuivies.

