Sénégal: Accès à l'énergie - Le Paderau affiche des 'résultats probants', selon une officielle

Le Programme d'appui au développement de l'électrification rurale et de l'accès universel (PADERAU), mis en œuvre dans plusieurs régions du pays, affiche des "résultats probants" favorisés par l'engagement "constant" de l'Etat du Sénégal et de ses partenaires, a déclaré, mardi, Oumou Khairy Diop, la secrétaire permanente à l'énergie au ministère de tutelle.

"Le PADERAU, mis en œuvre depuis plusieurs années, affiche aujourd'hui des résultats probants, fruits d'un engagement constant de l'Etat du Sénégal et de ses partenaires", a-t-elle indiqué lors de la cérémonie de clôture de la composante "Genre et énergie" de ce programme.

Selon Mme Diop, cette cérémonie de clôture constitue une étape décisive vers la consolidation des acquis qui seront renforcés et amplifiés à travers l'audit genre du secteur de l'énergie et des mines en cours.

Devant plusieurs acteurs du secteur et des partenaires, Mme Diop a assuré que cette activité constitue une étape décisive vers la consolidation des acquis qui, selon elle, seront renforcés et amplifiés à travers l'audit genre du secteur de l'énergie et des mines en cours.

Le PADERAU, financé par l'Union européenne et l'Etat du Sénégal, a inscrit ses actions dans une dynamique nationale visant la connexion de dizaines de milliers de ménages dans les régions de Matam, Ziguinchor, Sédhiou et Tambacounda, à travers des solutions énergétiques adaptées aux réalités locales.

A en croire Mme Diop, ce programme, au-delà de la réalisation d'infrastructures, se distingue par l'intégration volontaire et structurée d'une composante genre, traduisant "une ambition claire" de fournir une énergie durable tout en garantissant l'équité sociale.

"À cet effet, plusieurs étapes clés ont été franchies avec rigueur, notamment des formations spécialisées pour le renforcement des capacités des points focaux genre, la réalisation d'un diagnostic approfondi dans les zones d'intervention, ainsi que l'élaboration d'un Plan d'action genre destiné à accompagner la mise en oeuvre du programme", a-t-elle expliqué.

La secrétaire à l'énergie au ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines a exprimé sa profonde gratitude à l'Union européenne pour son accompagnement "constant et stratégique".

Elle a également salué "l'engagement remarquable" des points focaux genre, désormais certifiés et deviennent de véritables personnes-ressources au sein de leurs structures "pour porter cette vision inclusive".

Mme Diop a également salué l'apport de la Senelec, la société nationale d'électricité, en tant qu'entité coordinatrice du programme, ainsi que l'ensemble des agences et acteurs du secteur énergétique, pour leur collaboration et leur détermination à faire du genre "un axe stratégique de performance, de résilience et de durabilité".