Afrique: Boulaye Dia - 'La concurrence sera et restera saine pendant la CAN'

Dakar — La concurrence à la pointe de l'attaque des Lions va rester saine pendant la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Maroc 2025, qui démarre ce dimanche, a déclaré Boulaye Dia, en concurrence avec Nicolas Jackson, Habib Diallo et Chérif Ndiaye.

"La concurrence sera et restera saine pendant toute la compétition. On a tous vécu la concurrence à un moment donné de notre carrière ou de notre vie, donc ce n'est pas maintenant qu'on va mal la prendre. C'est une concurrence saine et tout le monde en profite. C'est le plus important", a-t-il dit.

Il intervenait lors d'un point de presse consécutif à la première séance d'entrainement des Lions, lundi, dans le cadre de la préparation de l'équipe nationale pour la prochaine CAN prévue au Maroc (21 décembre 2025-18 janvier).

Huit joueurs sur les 28 sélectionnés dont Boulaye Dia ont effectué, lundi en début de soirée, le premier galop d'entraînement des Lions au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, en perspective de la CAN 2025.

Boulaye Dia a été le premier choix à la pointe de l'attaque depuis plusieurs années, avant d'être relégué en relégué en deuxième position par le sélectionneur Pape Thiaw.

Il est en concurrence avec Nicolas Jackson, Habib Diallo et Chérif Ndiaye, entre autres.

"Je vis très bien cette concurrence. Au-delà de la concurrence ou de l'aspect technique, on est une bande de frères. On s'entend tous bien. Que l'un ou l'autre joue, on est tous là pour le maillot de l'équipe nationale et pour remporter les matchs", a expliqué l'attaquant de la Lazio de Rome, premier à marquer un but au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio.

Il a rappelé que le choix de l'attaquant de pointe titulaire revient au coach.

"Il y aura toujours un choix numéro 1, 2, 3, 4. On l'accepte. Le plus important est que la concurrence soit saine et que tous les attaquants se tirent vers le haut pour que celui qui joue soit dans les meilleures conditions. C'est le coach qui fait ses choix", a-t-il insisté.

Il ajoute qu'à titre personnel, "ce n'est pas inquiétant", soulignant qu'en tant que joueur professionnel, "on doit s'adapter à cette situation et démontrer ce que l'on vaut à l'entraînement. Après, c'est le coach qui fait ses choix".

L'équipe nationale du Sénégal va évoluer dans le groupe D de la CAN 2025, en compagnie de celles du Bénin, du Botswana et de la République démocratique du Congo (RDC).

Basés dans la ville de Tanger, Sadio Mané et ses coéquipiers y disputeront leurs matchs de poule le 23 décembre contre le Botswana, le 27 décembre contre la RD Congo et le 30 décembre contre le Bénin.