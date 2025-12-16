Cameroun: Des urnes à l'exil, la rue seule option contre la fraude électorale ?

L'histoire politique camerounaise, depuis le début des années 90, est un récit d'espoirs électoraux brisés et de victoires confisquées, un cycle qui a conduit l'opposition à un constat implacable : l'accès au pouvoir par les urnes semble être une illusion. L'analyse met en lumière trois figures successives de l'opposition, présumés vainqueurs dont le destin post-électoral incarne la permanence d'une crise politique profonde et systémique. John Fru Ndi, supposé vainqueur de l'élection de 1992, aurait monnayé sa victoire, marquant le début d'une longue ère de déceptions populaires et de désillusion face aux mécanismes démocratiques.

Plus récemment, en 2018, la contestation des résultats par Maurice Kamto s'est soldée par une période d'emprisonnement et une posture de prudence forcée, illustrant le prix élevé à payer pour défier le régime en place. L'épisode récent concernant M. Issa Tchiroma, désigné par la mouvance contestataire comme le vainqueur de l'élection hypothétique de 2025 et contraint à l'exil, parachève ce tableau sombre.

Ce schéma répétitif, où la fraude électorale neutralise systématiquement le choix populaire, renforce l'idée que le système est verrouillé, excluant toute possibilité de Transition politique pacifique et institutionnelle.

Face à cette impasse démocratique, où l'achat des victoires, l'incarcération des leaders et l'exil forcé deviennent la norme pour les "présidents élus" non reconnus, la seule voie restante semble être celle de la mobilisation populaire. L'appel à la RUE (manifestation de rue) est perçu comme l'ultime levier d'action, le seul capable de court-circuiter le système de confiscation du pouvoir.

C'est l'expression directe de la souveraineté du peuple lorsque les institutions censées garantir la démocratie sont perçues comme étant sous contrôle total du pouvoir sortant. Cet appel résonne comme une nécessité historique pour forcer le régime à reconnaître le verdict des urnes ou du moins, le verdict du peuple et à engager enfin les réformes profondes qu'une large partie de la population appelle de ses voeux.