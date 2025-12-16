Burkina Faso: Ministère de la Communication, de la Culture, des ARTs et du Tourisme - 228 travailleurs honorés

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a organisé une cérémonie solennelle de décoration en l'honneur de ses agents et partenaires, en reconnaissance de leur engagement au service de la Nation. Au total, 228 travailleurs ont vu leur mérite officiellement récompensé à travers les différents ordres nationaux et sectoriels.

12 personnes ont été faites chevaliers de l'Ordre de l'Étalon, 21 ont été distinguées dans l'Ordre du Mérite burkinabè, tandis que 195 agents ont reçu des décorations dans l'Ordre spécifique des arts, des lettres et de la communication. Parmi les bénéficiaires figurent 14 agents des Éditions Sidwaya, dont le professionnalisme et la contribution à l'information publique ont été salués.

Présidant la cérémonie, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a félicité l'ensemble des récipiendaires pour leur dévouement, leur abnégation et leur sens élevé du service public. Il a souligné que ces distinctions constituent une invite à persévérer dans l'excellence et à renforcer l'impact du secteur de la communication et de la culture dans le développement national.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Adama Ouédraogo, chef de service lecture et correction au Secrétariat des Rédactions des Editions Sidwaya, a exprimé sa gratitude aux autorités de Sidwaya. « Je dédie cette médaille à ma famille, amis et collaborateurs », a-t-il dit. Pour lui, cette distinction est une invite à plus d'ardeur au travail et à réaffirmer son engagement à poursuivre sa mission avec rigueur, responsabilité et patriotisme.