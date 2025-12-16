Addis Ababa — Les exportations africaines de café ont atteint un niveau historique de 1,18 million de tonnes au cours de la saison 2024/25, marquant la première fois que les expéditions continentales ont dépassé le million de tonnes, selon l'Organisation internationale du café (OIC).

L'Éthiopie et l'Ouganda ont été les moteurs de cette hausse, les exportations éthiopiennes ayant augmenté de 27,3 % pour atteindre 442 200 tonnes, tandis que celles de l'Ouganda ont augmenté de 29,6 % pour atteindre 495 600 tonnes, représentant ensemble près de 80 % des exportations de café africain.

La croissance de l'Éthiopie est attribuée à de bonnes récoltes, à des réformes gouvernementales, à un meilleur accès des exportateurs, à des prix mondiaux élevés et à d'importants stocks libérés.

L'engagement stratégique sur le marché, notamment auprès d'acheteurs clés tels que l'Allemagne, les États-Unis, l'Arabie saoudite et la politique de droits de douane nuls de la Chine, a également alimenté cette expansion.

Les bons résultats du continent contrastent avec la baisse de 0,3 % des expéditions mondiales de café, largement due à la baisse de la production sud-américaine.

Les producteurs africains, qui représentent actuellement 11,6 % des exportations mondiales, visent à porter leur part à 20 % d'ici 2030, grâce à des initiatives en Tanzanie, au Kenya et dans d'autres pays visant à accroître la production et à moderniser les systèmes d'enchères.

Les données de l'ICE mettent en évidence une forte demande, les prix de l'arabica ayant bondi de 51 % au cours de l'année, pour clôturer à 8,26 $/kg le 30 septembre 2025.

Au niveau national, plusieurs pays font progresser leurs propres stratégies d'expansion. En avril 2025, la Tanzanie, troisième exportateur africain après l'Ouganda et l'Éthiopie, a commencé à élaborer un plan visant à quadrupler sa production d'ici 2030.

En octobre 2025, le Kenya a annoncé la numérisation de ses enchères de café dans le cadre d'un programme national visant à tripler la production au cours des trois prochaines années.