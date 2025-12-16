Ecobank Côte d’Ivoire et Corus International annoncent la signature d’un Mémorandum d’accord visant à renforcer le développement, la structuration et la professionnalisation des coopératives agricoles en Afrique de l’Ouest.

Cette collaboration s’inscrit dans un contexte où les coopératives représentent un levier essentiel pour les filières agricoles régionales : en Côte d’Ivoire, par exemple, plus de 1,2 million de petits producteurs dépendent des coopératives de cacao (ICCO, 2023), tandis que les organisations paysannes gèrent une part croissante de la production d’anacarde et de cultures vivrières.

L’objectif commun est clair : offrir aux acteurs agricoles un environnement plus solide, mieux gouverné et propice à la création de valeur locale durable. L’accord prévoit la mise en place d’un dispositif opérationnel permettant d’identifier des coopératives à fort potentiel – notamment celles avec une gouvernance féminine ou une forte participation des femmes, alors que celles-ci représentent près de 60 % de la main-d’œuvre agricole en Afrique subsaharienne. Les deux institutions co-développeront des solutions adaptées : renforcement des capacités, accompagnement technique, amélioration de la gouvernance, accès à des outils de gestion, structuration financière et montée en conformité.

Une phase pilote sera déployée en Côte d’Ivoire et au Togo, concentrée sur les filières cacao, anacarde et cultures vivrières. Elle vise l’accompagnement d’environ cinquante coopératives sur douze mois, avec une montée en puissance prévue jusqu’à trois cents coopératives, conformément aux ambitions définies dans le MOU.

À cette occasion, Paul-Harry Aithnard, Directeur Général d’Ecobank Côte d’Ivoire et Directeur Régional Exécutif UEMOA, a déclaré : « Cette collaboration ouvre un cadre structuré pour accompagner les coopératives agricoles vers davantage de professionnalisation, de stabilité et d’accès aux opportunités. En combinant l’expertise terrain de Corus International et la capacité opérationnelle du Desk Agribusiness d’Ecobank, nous souhaitons bâtir des solutions adaptées aux réalités des producteurs, au cœur des filières qui font vivre nos territoires. Notre ambition commune est de renforcer durablement ces acteurs essentiels afin d’accélérer la création de valeur locale. »

Mahmoud BAH, Chief Operating Officer de Corus International, a salué l’initiative : « Les coopératives agricoles sont le socle économique de nombreuses communautés en Afrique de l’Ouest. En unissant nos forces avec Ecobank, nous pouvons amplifier notre action, apporter plus de stabilité financière aux organisations paysannes, et surtout leur permettre d’accéder à des outils qui renforceront leur autonomie. Ce partenariat crée un pont essentiel entre le développement communautaire et les solutions financières indispensables à la transformation des filières. »

Le MOU formalise également un engagement réciproque à opérer selon les plus hauts standards prudentiels, dans un cadre strict de transparence et de conformité, conformément au NDA signé en septembre 2025 : protection des données, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, respect des valeurs RSE d’Ecobank et promotion de pratiques responsables dans les chaînes de valeur agricoles.

À propos d’ Ecobank Côte d’Ivoire

Ecobank Côte d’Ivoire est la filiale ivoirienne du Groupe Ecobank, présent dans 34 pays en Afrique. Acteur financier majeur du pays, la banque accompagne entreprises, institutions et particuliers à travers une gamme complète de solutions digitales, transactionnelles et de financement. La banque dispose d’un Desk Agribusiness spécialisé, chargé d’accompagner les acteurs agricoles, de structurer les coopératives, de faciliter leur accès au financement et de renforcer les chaînes de valeur stratégiques du pays. Ce dispositif mobilise des outils dédiés au financement des campagnes agricoles, à la gestion des risques, à l’appui aux organisations paysannes et à l’amélioration de la traçabilité et de la conformité dans les filières.

@font-face{ font-family:"Times New Roman"; }@font-face{ font-family:"宋体"; }@font-face{ font-family:"Arial"; }@font-face{ font-family:"Lato"; }p.MsoNormal{ mso-style-name:Normal; mso-style-parent:""; margin:0pt; margin-bottom:.0001pt; line-height:114%; font-family:Arial; font-size:11.0000pt; }span.msoIns{ mso-style-type:export-only; mso-style-name:""; text-decoration:underline; text-underline:single; color:blue; }span.msoDel{ mso-style-type:export-only; mso-style-name:""; text-decoration:line-through; color:red; }div.Section0{page:Section0;}