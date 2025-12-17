Afrique: Les ministres africains se retrouvent en Egypte

16 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

La Russie entend engager des discussions avec ses partenaires africains sur les préparatifs du troisième sommet Russie-Afrique, prévu en 2026. L'annonce a été faite mardi par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov

Selon le chef de la diplomatie, ces échanges auront lieu à l'occasion de la deuxième conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, qui se tiendra les 19 et 20 décembre au Caire, en Égypte.

Cette rencontre réunira des représentants russes et africains afin d'évaluer l'état de la coopération bilatérale et multilatérale entre les deux parties. Elle s'inscrit dans la continuité des sommets Russie-Afrique organisés ces dernières années, qui visent à renforcer les relations politiques, économiques et stratégiques.

De son côté, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Verchinine, a précisé que la conférence du Caire mettra un accent particulier sur le renforcement de la coopération dans le domaine de la sécurité, un axe devenu central dans les relations entre Moscou et plusieurs pays africains.

Le président du Conseil du Togo, Faure Gnassingbé, avait effectué une visite de travail à Moscou mi-novembre.

