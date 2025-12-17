Gabon: Le Chef de l'État reçoit la démission des membres du gouvernement élus sénateurs

Libreville, le 16 décembre 2025-Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce jour les démissions de Monsieur Pascal Ogowet Siffon, et de Madame Élodie Diane Fouefoue, épouse Sandjoh, Précédemment ministre du Tourisme et de l'Artisanat, et ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, élus sénateurs à l'issue des élections de novembre dernier.

Ces démissions interviennent conformément aux dispositions de l'article 73 de la Constitution, qui établit l'incompatibilité entre les fonctions de membre du Gouvernement et l'exercice d'un mandat parlementaire.

À l'issue de cette audience, le Chef de l'État a déclaré :

« Je prends acte de votre démission et vous remercie pour le travail accompli dans l'intérêt supérieur de notre pays. Afin d'assurer la continuité du service public, je procéderai à la désignation des membres du Gouvernement chargés d'assurer vos intérims. »

Cette démarche s'inscrit dans la vision du Chef de l'État visant à garantir la continuité de l'action publique, dans le strict respect des principes constitutionnels et des institutions de la République.