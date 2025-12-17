Gabon: Loi de Finances 2026 - Débat houleux autour de la taxe forfaitaire d'habitation à l'Assemblée nationale

16 Décembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par HDL

Le 15 décembre 2025, les députés de la XIVe législature ont été convoqués pour se prononcer sur certaines dispositions clés de la Loi de Finances 2026, adoptée précédemment par les parlementaires de la transition. Au coeur des échanges : l'article portant sur la taxe forfaitaire d'habitation, une mesure qui a provoqué un vif tollé dans l'opinion publique.

Cette taxe, perçue comme injuste dans un contexte de grande précarité sociale, a été fortement critiquée. En effet, les populations s'interrogent sur la pertinence de créer de nouvelles charges fiscales alors que les inégalités sont criantes et que la gestion des deniers publics reste problématique.

Les députés n'étaient pas appelés à voter pour ou contre la taxe elle-même, mais à se prononcer sur des aspects techniques de son application, notamment : les catégories sociales visées, le mode de prélèvement, le véhicule de collecte et l'utilisation finale des fonds.

À l'issue des débats, l'Assemblée a adressé plusieurs recommandations au gouvernement. Celles-ci devront être prises en compte avant toute mise en œuvre. L'objectif affiché est de sécuriser une source de financement pérenne pour les collectivités locales, tout en assurant une plus grande contribution des citoyens les plus nantis.

Sur les députés présents, la majorité a voté en faveur de l'adoption des rubriques querellées, après l'application des recommandations. Toutefois, Toutefois, les 9 neuf députés du groupe parlementaire Union des Forces Républicaines Indépendante (UFRI) ainsi que 2 autres parlementaires se sont abstenus, estimant que la taxe constitue une charge supplémentaire pour des ménages déjà fragilisés.

Pour ces élus, le Fonds d'Initiative Départemental (FID), qui doit être alimenté par cette taxe, pourrait bénéficier d'autres sources de financement, telles que le PIDPIH, le FDL ou les fonds issus de la RSE des entreprises opérant sur le territoire national. Par ailleurs, deux autres députés ont voté contre la mesure, renforçant ainsi les voix dissonantes dans l'hémicycle.

En somme, ce vote révèle une fracture entre logique budgétaire et réalité sociale, et interpelle les pouvoirs publics sur l'urgence d'un dialogue transparent et équitable entre l'État et les citoyens.

