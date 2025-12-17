Sénégal: L'acteur local au cœur de la 33eme édition de la FIDAK 2025

La 33ᵉ édition de la Foire internationale de Dakar (FIDAK) a débuté le 7 décembre et se poursuivra jusqu’au 31 Décembre 2025. La capitale sénégalaise est en effervescence avec l’ouverture de l’un des événements économiques les plus anciens et les plus importants du continent africain.

Organisée au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES), cette foire emblématique réunit exposants, décideurs, entrepreneurs, investisseurs et visiteurs venus de toute l’Afrique et au-delà.

Un événement centré sur la transformation inclusive et territoriale

Lors de la cérémonie d’ouverture, Monsieur Abass Fall, maire de Dakar, a souligné l’importance capitale de la foire dans la promotion des échanges commerciaux et l’intégration économique africaine.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans son allocution, il a rappelé que la FIDAK contribue à stimuler l’innovation, à renforcer les chaînes de valeur locale et à favoriser la coopération entre acteurs publics et privés, s’inscrivant ainsi dans l’agenda national de transformation structurelle de l’économie sénégalaise.

L’édition 2025, placée sous le thème « Transformation territoriale et développement inclusif », vise à promouvoir une croissance économique durable et intégrée capable de tirer parti des atouts locaux tout en favorisant les échanges internationaux.

Cette orientation reflète l’ambition du Sénégal de valoriser ses acteurs économiques nationaux et de renforcer leur compétitivité sur la scène régionale et mondiale.

En rupture avec les éditions précédentes, où un pays étranger était désigné « invité d’honneur », la FIDAK de cette année met le Sénégal lui-même à l’honneur, incarnant l’« acteur local » central du salon.

Cette stratégie inédite renforce l’attention portée sur les entreprises sénégalaises, les artisans et les transformateurs locaux, qui représenteront à eux seuls environ 80 % des exposants.

La FIDAK est bien plus qu’une simple foire commerciale, c'est un rendez-vous d'affaires, d’innovation et de partenariats.

Depuis sa création en 1974, elle s’est imposée comme une plateforme dynamique de promotion des produits et services, de recherche de partenariats et de développement d’opportunités d’affaires pour les professionnels comme pour le grand public.

Cette 33ᵉ édition propose des pavillons multisectoriels couvrant l’agriculture, l’industrie, la construction, les technologies, l’artisanat, les services et bien d’autres domaines.

Pour le Sénégal, c’est une opportunité de renforcer son leadership économique régional, de stimuler ses secteurs productifs et de favoriser l’émergence de champions locaux capables de rivaliser sur les marchés internationaux.