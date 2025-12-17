Ethiopie: Le Premier ministre indien Modi arrive à Addis-Abeba pour une visite officielle

Addis Ababa — Le Premier ministre indien Narendra Modi est arrivé à Addis-Abeba, en Éthiopie, pour une visite officielle.

À son arrivée cet après-midi, le Premier ministre Modi a été chaleureusement accueilli par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à l'aéroport international de Bole.

Le Premier ministre Abiy a déclaré que la présence du Premier ministre Modi soulignait les liens croissants entre les deux pays et s'est montré optimiste quant au renforcement des relations bilatérales.

« Sa présence souligne les liens croissants entre nos deux pays, et je me réjouis à l'avance des engagements significatifs qui permettront d'approfondir encore notre coopération dans les domaines prioritaires communs », a-t-il déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux.