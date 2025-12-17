Ethiopie: Le Premier ministre indien Modi arrive à Addis-Abeba pour une visite officielle

16 Décembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre indien Narendra Modi est arrivé à Addis-Abeba, en Éthiopie, pour une visite officielle.

À son arrivée cet après-midi, le Premier ministre Modi a été chaleureusement accueilli par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à l'aéroport international de Bole.

Le Premier ministre Abiy a déclaré que la présence du Premier ministre Modi soulignait les liens croissants entre les deux pays et s'est montré optimiste quant au renforcement des relations bilatérales.

« Sa présence souligne les liens croissants entre nos deux pays, et je me réjouis à l'avance des engagements significatifs qui permettront d'approfondir encore notre coopération dans les domaines prioritaires communs », a-t-il déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.