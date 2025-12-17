Ethiopie: Le Premier ministre Abiy accueille le Premier ministre indien Narendra Modi au Palais national

Addis Ababa — Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Abiy Ahmed a accueilli le Premier ministre indien Narendra Modi au Palais national lors d'une cérémonie officielle de bienvenue, suivie d'une visite du musée du Palais.

Cette visite a été suivie d'une rencontre en tête-à-tête entre les deux Premiers ministres, puis d'une réunion bilatérale avec leurs délégations respectives.

Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération dans les domaines du commerce et de l'investissement, de la numérisation et du tourisme, soulignant les priorités communes des deux nations, selon le cabinet du Premier ministre.

Rappelons que le Premier ministre indien Narendra Modi est arrivé à Addis-Abeba, en Éthiopie, plus tôt dans l'après-midi pour une visite officielle.

À son arrivée, le Premier ministre Modi a été chaleureusement accueilli par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à l'aéroport international de Bole.

Le Premier ministre Abiy a déclaré que la présence du Premier ministre Modi soulignait les liens croissants entre les deux pays et s'est montré optimiste quant au renforcement des relations bilatérales.