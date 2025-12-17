Ethiopie: Ethiopian Airlines inaugure un salon premium impressionnant à l'aéroport international d'Addis-Abeba Bole.

Ethiopian Airlines Group a inauguré un nouveau salon premium construit pour un coût total de plus de 16 millions de dollars américains à l'aéroport international d'Addis-Abeba Bole.

S'exprimant aujourd'hui lors de la cérémonie d'inauguration, Mesfin Tasew, PDG du groupe Ethiopian Airlines, a déclaré que l'ouverture de ce salon haut de gamme représente une étape transformatrice dans la mission de la compagnie aérienne visant à améliorer chaque aspect de l'expérience de voyage pour ses passagers.

Alliant confort, commodité et luxe, cet établissement est destiné à faire passer les voyages via l'aéroport international d'Addis-Abeba Bole à un niveau supérieur.

Selon le PDG, cette initiative témoigne une fois de plus de l'engagement indéfectible d'Ethiopian Airlines à offrir à ses clients une expérience d'accueil complète et de classe mondiale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avec un investissement total de plus de 16 millions de dollars et une capacité d'accueil allant jusqu'à 1 000 passagers simultanément, ce salon est devenu le plus grand de l'aéroport, a-t-on appris.

Le nouveau salon est ouvert aux membres Platinum et Gold du programme de fidélité Ethiopian ShebaMiles, aux membres Gold de Star Alliance, ainsi qu'aux membres éligibles des programmes de fidélité d'autres compagnies aériennes partenaires.

Grâce à ces nouvelles installations, Ethiopian Airlines continue d'offrir une expérience aéroportuaire de classe mondiale à ses passagers voyageant via l'aéroport international d'Addis-Abeba Bole depuis son réseau mondial de plus de 145 destinations.

L'inauguration du salon premium s'est déroulée en présence de hauts responsables gouvernementaux, du président et des membres du conseil d'administration du groupe Ethiopian, de la direction générale et des parties prenantes.