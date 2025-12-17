Ethiopie: Quand les visions convergent - Les dirigeants éthiopiens et indiens à Addis-Abeba

L'après-midi du — L'après-midi du 16 décembre 2025 était frais et clair à Addis-Abeba. Lorsque l'avion du Premier ministre indien Narendra Modi a atterri à l'aéroport international de Bole, ce moment était empreint d'une urgence contemporaine mêlée à une familiarité ancestrale. Il ne s'agissait pas d'une simple visite diplomatique, mais d'une rencontre entre deux des dirigeants les plus transformateurs du Sud, réunis à un moment charnière de l'histoire mondiale.

Le Premier ministre Abiy Ahmed attendait à l'aéroport, son sourire chaleureux caractéristique reflétant un dirigeant pleinement conscient de l'importance historique du moment.

Lorsque les deux dirigeants se sont embrassés, leur geste en disait plus long que les mots. Il s'agissait d'une rencontre entre deux réformateurs apparentés, deux hommes qui avaient profondément remodelé la gouvernance de leurs pays respectifs.

Le Premier ministre Modi a transformé la bureaucratie indienne grâce à la numérisation, permettant à des millions de personnes d'accéder aux services bancaires grâce à la technologie. Parallèlement, le Premier ministre Abiy Ahmed a mené des réformes qui ont ouvert l'une des économies les plus fermées d'Afrique, mettant l'Éthiopie sur la voie ambitieuse de devenir le premier pays à revenu intermédiaire du continent.

Ces deux dirigeants sont non seulement des auteurs et des poètes accomplis, mais aussi des praticiens visionnaires de la transformation. L'initiative « Digital India » de Modi a permis de mettre en place une infrastructure numérique desservant plus d'un milliard de personnes, tandis que la philosophie de synergie « Medemer State » d'Abiy a uni une nation et ouvert des opportunités qui étaient restées fermées pendant des décennies.

Ces deux dirigeants visionnaires dirigent leurs nations à un moment où les relations historiques entre l'Éthiopie et l'Inde, qui remontent à plus de deux millénaires, se transforment en un partenariat moderne et dynamique alimenté par la croissance du commerce et des investissements. Si leurs liens culturels communs remontent au royaume d'Aksoum, lorsque les marchands indiens faisaient le commerce de textiles, d'épices et d'autres marchandises via le port d'Adulis, les deux pays ont officialisé leurs relations diplomatiques il y a 70 ans, en 1950.

À cet égard, la complicité entre les deux dirigeants était évidente dès le début. Alors qu'ils discutaient de la prochaine présidence indienne du BRICS en 2026, avec l'Éthiopie comme nouveau membre du bloc, tous deux pouvaient clairement envisager les possibilités de collaboration et de progrès communs.

Avec plus de 6,5 milliards de dollars d'investissements indiens ayant déjà généré 17 000 emplois en Éthiopie, ils ont évoqué la possibilité d'étendre cette réussite. Des diplômés éthiopiens en informatique travaillaient déjà à distance pour des entreprises technologiques indiennes, tandis que des sociétés pharmaceutiques indiennes installaient des unités de production dans des parcs industriels éthiopiens.

La visite officielle du Premier ministre indien Narendra Modi en Éthiopie apparaît désormais comme un moment charnière dans les relations bilatérales, transformant un partenariat historiquement chaleureux en un alignement politique, économique et sécuritaire plus large, façonné par des priorités stratégiques communes.

Il s'agit de son premier voyage officiel en plus de dix ans, qui intervient alors que les deux pays se repositionnent au sein du Sud global et du cadre élargi des BRICS. Les diplomates qualifient cet engagement d'opportun, soulignant la convergence des intérêts en matière d'autonomie stratégique, de gouvernance numérique et de coopération Sud-Sud.

Au coeur de la visite figurent les discussions entre le Premier ministre Modi et le Premier ministre Abiy Ahmed, qui devraient porter sur l'expansion du commerce, les flux d'investissement, le transfert de technologies et les échanges entre les peuples.

Les responsables indiquent que les discussions porteront également sur les partenariats industriels, les infrastructures publiques numériques, l'agriculture, les produits pharmaceutiques et le développement des compétences, des secteurs dans lesquels les entreprises indiennes sont déjà très présentes en Éthiopie.

Cette visite s'inscrit dans la continuité des relations régulières entre les dirigeants depuis l'entrée en fonction du Premier ministre Abiy. Sa première visite officielle en Inde, du 27 au 29 octobre 2018, a marqué un renouveau définitif des relations entre les deux pays.

À l'issue des discussions à New Delhi, le Premier ministre Abiy a salué l'Inde comme « un partenaire de développement fiable ayant des liens historiques profonds avec l'Afrique », les deux parties ayant convenu d'approfondir leur coopération dans les domaines de l'agriculture, des technologies de l'information, des produits pharmaceutiques et du développement du capital humain.

Convergence politique

Depuis lors, Modi et Abiy se sont rencontrés à plusieurs reprises en marge de grands forums multilatéraux, profitant de ces rencontres pour façonner une convergence plus stratégique.

L'une de ces réunions a eu lieu après l'adhésion officielle de l'Éthiopie au BRICS en janvier 2024. Au cours des discussions, Modi a félicité Abiy pour cette adhésion, tandis qu'Abiy a remercié l'Inde pour son soutien et a félicité Modi pour le succès de la mission Chandrayaan, la qualifiant de « moment de fierté et d'inspiration pour l'Éthiopie et les pays du Sud ».

Les deux dirigeants se sont rencontrés régulièrement lors de grands sommets internationaux, le plus récemment lors du sommet du G20 à Johannesburg le 22 novembre 2025, où ils ont discuté de l'élargissement de la coopération dans les domaines de la technologie, des compétences et du développement.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a également participé à plusieurs éditions successives des sommets « Voice of the Global South » présidés par l'Inde, reflétant le rôle croissant de l'Éthiopie dans la diplomatie du Sud.

L'Éthiopie a occupé une place importante pendant la présidence indienne du G20, qui a abouti à l'adhésion permanente de l'Union africaine. À l'époque, M. Modi avait décrit l'Éthiopie comme « un partenaire clé pour l'Inde en Afrique », soulignant la coopération dans les domaines de la transformation numérique et de l'industrie manufacturière. Les discussions ont porté sur les projets en cours soutenus par l'Inde en Éthiopie et ont mis en évidence une vision commune pour une gouvernance mondiale plus inclusive.

Piliers de l'engagement

La réforme de la gouvernance et le renforcement des capacités institutionnelles restent un autre pilier de l'engagement. Du 12 au 18 mai 2025, une délégation éthiopienne de haut niveau composée de présidents régionaux, de vice-présidents et de ministres de haut rang a participé à un programme de renforcement des capacités au Centre national indien pour la bonne gouvernance. Les responsables éthiopiens ont réaffirmé leur intérêt pour la réforme des politiques, la gouvernance numérique et la prestation de services publics axée sur la technologie, en s'inspirant de l'expérience de l'Inde en matière de transformation administrative à grande échelle.

Importance multilatérale

La visite de Modi à Addis-Abeba revêt également une importance multilatérale plus large. Les deux pays étant désormais membres du BRICS et l'Inde devant présider le bloc en 2026, les diplomates s'attendent à ce que les discussions donnent un nouvel élan à l'engagement plus large entre l'Inde et l'Afrique, notamment à la reprise des discussions sur la tenue du quatrième sommet du Forum Inde-Afrique, longtemps reporté.

Cette visite souligne l'importance stratégique croissante de l'Éthiopie dans la politique africaine de l'Inde et le rôle grandissant de l'Inde dans les calculs économiques et sécuritaires de l'Éthiopie. Avec les investissements, l'agriculture, l'exploitation minière, les infrastructures publiques numériques et la cybersécurité à l'ordre du jour, les discussions permettront de déterminer si la bonne volonté politique de longue date peut se traduire par des résultats durables et à long terme.

Racines historiques

L'Inde et l'Éthiopie renforcent un partenariat qui tire sa force de plus de 2 000 ans de contacts historiques.

Les liens historiques remontent à l'empire d'Axoum au Ier siècle après J.-C., lorsque le commerce prospérait grâce à l'ancien port d'Adulis sur la mer Rouge. Les marchands indiens échangeaient de la soie et des épices contre de l'or et de l'ivoire éthiopiens, jetant ainsi les bases de liens commerciaux et culturels durables.

Des relations diplomatiques officielles ont été établies peu après l'indépendance de l'Inde. Des relations au niveau des légations ont été établies en 1948, et des relations diplomatiques complètes ont été établies en 1950, Sardar Sant Singh devenant le premier ambassadeur de l'Inde en Éthiopie.

La visite du Premier ministre Narendra Modi en Éthiopie les 16 et 17 décembre 2025 reflète l'élargissement de l'action de l'Inde vers la région africaine. Après Maurice, le Ghana, la Namibie et l'Afrique du Sud, il s'agit de la cinquième visite de M. Modi sur le continent cette année. L'Éthiopie est une puissance économique montante, un partenaire historique et de longue date de l'Inde en matière de développement sur le continent africain, un membre du forum BRICS et un centre diplomatique de la région. La visite du Premier ministre en Éthiopie contribuera à redynamiser le partenariat de l'Inde avec l'Afrique.