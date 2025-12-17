Ethiopie: Le pays et l'Inde explorent de nouvelles voies de coopération et approfondissent leur partenariat stratégique

Addiis Ababa — L'Éthiopie et l'Inde ont réaffirmé leur partenariat stratégique croissant à la suite des discussions de haut niveau entre le Premier ministre Abiy Ahmed et le Premier ministre indien Narendra Modi à Addis-Abeba.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a accueilli aujourd'hui le Premier ministre Modi au Palais national lors d'une cérémonie officielle de bienvenue, suivie d'une visite du musée du palais.

Cette visite a souligné les liens solides et de longue date entre les deux nations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les deux dirigeants ont tenu une réunion tête-à-tête fructueuse, suivie d'une session bilatérale à laquelle ont participé leurs délégations respectives.

Les discussions ont porté sur l'exploration de nouvelles voies de coopération reflétant le partenariat croissant et les priorités communes de l'Éthiopie et de l'Inde.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy a déclaré : « Nous avons tenu une réunion en tête-à-tête fructueuse, suivie d'une session bilatérale avec nos délégations respectives, afin d'explorer de nouvelles voies de coopération qui reflètent le partenariat croissant et les priorités communes entre l'Éthiopie et l'Inde. »

Au cours de cette visite, les deux Premiers ministres ont également présidé à la signature d'accords bilatéraux importants.

Il s'agit notamment d'un accord d'assistance administrative mutuelle en matière douanière, d'un protocole d'accord sur la création d'un centre de données au sein du ministère éthiopien des Affaires étrangères et d'un protocole d'accord sur la coopération en matière de maintien de la paix des Nations unies, qui renforcent l'engagement commun des deux pays en faveur de la paix et de la sécurité internationales.

« L'Inde est un partenaire de longue date de l'Éthiopie, et les réunions d'aujourd'hui soulignent notre engagement commun à élargir la collaboration dans de multiples secteurs pour le bénéfice mutuel de nos nations », a déclaré le Premier ministre Abiy.

Les discussions ont mis en évidence l'intention des deux pays de renforcer davantage leur coopération dans les domaines de la diplomatie, de la technologie, du commerce et des initiatives de paix mondiale, marquant ainsi un nouveau chapitre dans les relations entre l'Éthiopie et l'Inde.